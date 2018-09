La taxa del sucre no obté el consens entre els socis del Botànic

Amb la pau signada després d’unes quantes reunions, l’actitud dels socis del Govern del Botànic en les resolucions del debat de política general sembla que serà tranquil·la. De les intervencions de dimarts es desprén una actitud no massa bel·ligerant per als mesos que queden de legislatura, en què les formacions hauran d’anar marcant distàncies a mesura que s’acosten les eleccions. De moment, la intenció entre els socis del Govern és donar-se suport en la majoria de les iniciatives presentades, si no en totes, per evitar que es faça sang amb les divisions. Encara que pot ser que hi haja alguna proposta problemàtica que es passe per alt, ja que, en qualsevol cas, les resolucions d’aquest debat no obliguen el Consell a res, només “insten” que faça unes coses determinades.

En aquesta línia, segons les idees presentades, el desacord entre els socis –l’any passat van ser la taxa turística i el sistema de retorn d’envasos– serà la taxa a les begudes ensucrades. Els morats demanen, en el paquet de mesures de sanitat, “combatre l’obesitat aplicant una taxa a begudes ensucrades”, seguint el rastre d’altres autonomies que ja l’han aplicada. Concretament, sol·liciten “implantar un impost finalista sobre les begudes ensucrades per donar compliment a la recomanació de l’Organització Mundial de la Salut”. El que es recapte, proposen, “es destinarà a programes de salut i alimentació en el seu vessant de promoció de la salut, prevenció de l’obesitat i dels trastorns de la conducta alimentosa, potenciant els recursos actuals dins de l’estratègia del pla de salut”.

La proposta trobarà previsiblement bones paraules de Compromís, però no del PSPV, a qui no acaba de convéncer la mesura, com tampoc ho va fer la taxa turística. Els socialistes consideren que és un mercat que s’autoregula –com a mostra, els envasos que cada vegada inclouen més i més gran l’etiqueta “zero” o “lliure de sucres”–-, encara que no està decidit es rebutge, ja que va inclosa amb altres mesures per a ajudar els afectats per iDental o la supressió del copagament farmacèutic per a la població més vulnerable.

Al tancament d'aquesta edició, des de la formació morada apunten a una negociació amb els socialistes per esmenar aquesta proposta i canviar-la pel compromís d'un estudi sobre el gravamen i la lluita contra l'obesitat.

La diputada de Compromís Isaura Navarro va plantejar un impost similar l’any passat, poc després de començar a aplicar-se a Catalunya, que afegia també un gravamen del 20% als greixos trans, encara que sense especificar els trams d’aplicació per volum de producte. El que es recapte hauria d’anar a les mans de campanyes de conscienciació o directament a Sanitat, ja que la diabetis o els problemes de salut que genera un excés de sucre i greixos trans acaben repercutint en un cost sanitari més alt. Al final, la pressió dels empresaris (la Confederació Empresarial valenciana, per exemple) i la tensió amb els productors va rebaixar notablement les pretensions de la proposta. Després d’unes quantes modificacions, la PNL està encallada per l’ overbooking en les Corts Valencianes i ha passat a ser un estudi de la implantació.

Condemna a les polítiques xenòfobes perquè el PP es posicione

Una de les resolucions conjuntes de PSPV i Compromís fa referència a la votació en el Parlament Europeu de l’informe Sargentini, que alerta de les polítiques del primer ministre hongarés, Viktor Orban. Els socis de govern veuen amb preocupació l’auge de l’extrema dreta a Europa i els atacs a la llibertat de premsa, al poder judicial i a altres puntals democràtics pel primer ministre d’Hongria, a qui es pretén deixar sense vot en les qüestions que afecten la UE.

La votació a Estrasburg ha dividit el Grup Popular Europeu, a què pertanyen tant el partit d’Orban i Fidesz, com el PP espanyol, també amb discrepàncies. Alguns diputats s’han abstingut, uns altres han votat a favor i uns altres, com Esteban González Pons, no han votat.

Com a repulsa a aquestes pràctiques, PSPV i Compromís –amb el vot favorable de Podem– insten el Consell a continuar desenvolupant polítiques integradores, defensar els drets humans i lluitar contra les polítiques d’odi. A més, proposen “condemnar i impulsar els mecanismes de sanció democràtica, com l’article 7 del Tractat de la Unió Europea, davant dels nous populismes conservadors incompatibles amb el projecte europeu”. L’article 7 és, precisament, el que anul·laria el vot d’Hongria per no respectar els drets fonamentals. “Nous populismes conservadors” a què ja va fer esment Ximo Puig en el debat, demanant a més al PP que no s’acostara a aquestes idees.