Les cuidadores, a València: "Visca, visca, visca, la vaga feminista!"

Uns quants centenars de dones del sector de les cuidadores de persones amb tot tipus de dependència s'han concentrat aquest dijous amb motiu de la vaga feminista en l'Estació del Nord de València i han realitzat una performance per a "visibilizar tot el treball no reconegut que fan tantes dones".

Així, al crit de "visca, visca, visca, la vaga feminista", les assistents han penjat de diversos estenedors els utensilis que utilitzen cada dia per a exercir el seu treball i han exhibit pancartes amb diferents lemes. Per exemple, un d'ells resava "el meu gènere i la meua sexualitat no defineixen la meua capacitat".

Sobre la protesta, la portaveu de l'assemblea 'Vaga feminista del País Valencià', Teresa Meana, ha explicat que pretenen "fer visible l'invisible i demostrar que si nosaltres parem el món es para".

Meana ha assegureu que en els últims anys han aconseguit "moltes coses", però que han de seguir avançant "per totes les que ja no estan i que han sigut víctimes de violència de gènere, de tracta o de masclisme".

Les cuidadores en el moment de tallar el carrer de Xàtiva.

Per la seua banda, una altra de les portaveus, María Cap, ha assegurat que fan la vaga "per a denunciar la vulneració dels drets de dones, lesbianes o transexuals per motiu de raça o de gènere en qüestions com la bretxa salarial o els sostres de cristall".

Després de la performance, la protesta ha tallat durant uns minuts el carrer Xàtiva i després s'ha dirigit cap al port de València per a fer costat a la concentració d'estibadores.