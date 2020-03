Castilla y León critica el reparto de los 300 millones de gasto social y pide que sea en función del número de enfermos

El Gobierno de Castilla y León, coalición de PP y Ciudadanos, ha criticado este jueves el reparto de los 300 milones de euros de fondos destinados para Servicios Sociales y Sanidad, aprobado en un Consejo Interterritorial formado por las Autonomías y el Gobierno central del pasado 20 de abril.



El vicepresidente de Castilla y León, Francisco Igea, ha calificado como "absolutamente incomprensible" el reparto de los 300 millones del fondo de contingencia especial dotado por el Gobierno de coalición progresista.

La Junta denuncia que los más de 17 millones de euros que corresponden a la Autonomía se han realizado con "criterios que en absoluto compartimos", según la consejera de Sanidad, Verónica Casado.

Igea ha asegurado que "la lucha sanitaria exige fondos según el número de enfermos. No tiene mucho sentido que si todas las autonomías tenemos financiada nuestra Sanidad este extra no se haga en función del número de enfermos". Por ello ha pedido que el gasto extra en material sea adjudicado por el número de enfermos que tiene cada comunidad.



El Gobierno de Castilla y León señala que con el criterio aplicado Castilla y León recibe 900 euros por enfermo de coronavirus pero que "hay autonomías que les sale 3.600 euros por enfermo". Para Igea "Esos criterios deben variar. Viene una crisis no esperada, a la que hay que financiar. Ningún sentido y así vamos a trasladárselo al gobierno. Allá donde hay más enfermos, hay más gasto extra. Se trata de tener un criterio racional".