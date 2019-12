Igea pedirá disculpas "al Estado de Israel" por la comparación que hizo el diputado de Podemos de la consejera de Sanidad con el doctor Mengele

El vicepresidente y consejero de Transparencia y Acción Exterior, Francisco Igea, ha lamentado la analogía que hizo este martes el procurador de Podemos, Pablo Fernández, cuando dijo que la consejera de Sanidad, Verónica Casado, pasará a la historia como "la doctora Mengele del medio rural" por poner en marcha un plan "que hará morir por inanición a los consultorios" de los pueblos. Casado anunció hace dos semanas el plan de la Consejería para reagrupar consultorios rurales en un núcleo y que sean los usuarios y no el médico quien se desplace a una localidad, "a no más de 30 minutos". La consejera no precisó cuantos consultorios dejarían de funcionar, dónde se ubicarían los nuevos, cómo se trasladaría a los usuarios a otros municipios y qué presupuesto se maneja.

Este martes, Igea ha anunciado que, "como responsable de Acción Exterior" en la Junta de Castilla y León, pedirá disculpas al Estado de Israel". "Comparar a la consejera de Sanidad con el peor asesino de la Historia es sencillamente intolerable", ha declarado. "No vamos a tolerar de ninguna de las maneras que ningún grupo parlamentario, de izquierda o de derecha, compare a una consejera que ha dedicado toda su vida al cuidado de los demás y a los más débiles, una consejera que tiene un currículo impecable en defensa de la Sanidad pública, de los enfermos de Castilla y León con el peor asesino de la Humanidad", ha insistido.

Para Igea, el comentario sólo admite dos opciones: "una, que sea un sinvergüenza -Fernández- que hace esto a sabiendas u otra, que es peor, que utiliza el genocidio para hacer un chiste". Igea ha recordado "la banalización del Holocausto es delito en algunos países. Esto no lo podría hacer en Alemania o en Israel. No se puede utilizar el genocidio para hacer un chiste".

El parlamentario liberal ha recordado "para las personas que no lo conocieran" las atrocidades del Josef Mengele en el campo de concentración Auschwitz: "un señor que asesinaba niños para hacerles autopsias, que les inyectaba en los ojos para cambiarles el color, que inoculaba enfermedades a gemelos, mataba al enfermo y al sano; era la persona que decidía quién vivían y quién morían cuando llegaban a los trenes cargados de prisioneros"

"Esto supone una grave ofensa para el Estado de Israel y los descendientes de las víctimas del Holocausto", ha continuado y ha destacado que es motivo de sonrojo para "esta Comunidad, para estas Cortes, por lo que exigimos que retire sus declaraciones, que se retiren sus palabras del Diario de Sesiones.