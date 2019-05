La exvicepresidenta de la Junta de Castilla y León, Rosa Valdeón, muestra su apoyo a Francisco Igea (Cs) en Zamora

El cierre de campaña de Ciudadanos en Zamora deparaba una sorpresa. El candidato a la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, dio su 'paseo ciudadano' con la exvicepresidenta de la Junta de Castilla y León, Rosa Valdeón, como él, médico de profesión.

La zamorana, apartada de la política desde que la Guardia Civil la paró en un control y dio positivo en alcohol, ha asegurado que estaba allí "por el motivo más importante que puede haber, que es la amistad". Ante la prensa ha advertido que está "retirada de la política" y que no tiene "ningún interés en volver". "Lo único que he querido es demostrarle a Paco, como él ha querido demostrarme a mí otras veces, que es un amigo, que tiene por delante a las personas antes que a los partidos, que hace lo que cree que tiene que hacer", ha declarado.

Orgullosa de que plantase cara a su partido

Valdeón ha dicho de Igea que "no solamente es honesto sino que ha dado un paso adelante" con valentía "en contra de las directrices de su propio partido", en referencia a su candidatura a las primarias después de que Ciudadanos fichase a la expresidenta de las Cortes de Castilla y León, Silvia Clemente, a quien Igea desbancó tras denunciar un pucherazo. La exvicepresidenta ha añadido que el gesto de Igea la enorgullece como amiga. "Me enorgullece que además le saliera bien. Es una persona que conoce perfectamente los servicios públicos yo ahora mismo estoy al 100% en la Sanidad pues creo que puede demostrar un conocimiento de sanidad, de servicios sociales, de educación, que al fin y al cabo hacen a una comunidad autónoma, que no se hace por otras cuestiones que prestar unos servicios públicos esenciales de calidad", ha dicho. Rosa Valdeón también ha alabado el trabajo que ha hecho Igea en su etapa de diputado y ha destacado lo mucho que lo valoran los profesionales sanitarios.

"Descartadísimo" volver

Valdeón ha restado importancia a las posibles lecturas que puedan hacerse: "Vengo a ver a un amigo que se ha rodeado de mucha gente querida de Zamora para hacer una campaña. Yo no voy a ir en ninguna lista porque es una decisión personal tomada hace mucho tiempo y desde luego no voy a cambiar", ha subrayado. Sobre sus preferencias para presidir la Junta de Castilla y León ha dicho que "el que tenga más votos" y ha vuelto a remarcar que tiene "descartadísimo volver". Además ha reconocido que tanto ella como Francisco Igea habían valorado como se interpretaría su presencia. "Soy una persona libre, si he dicho lo que pensaba incluso cuando no me dejaban decirlo ¿por qué no puedo hacerlo ahora?" ha preguntado.

La exvicepresidenta también ha comentado que se considera una persona de "centro" y ha matizado que "el centro es el centro" y que unas veces tomará iniciativas que sean más de izquierdas y otras más de derechas. "Por eso no me siento incómoda con Paco Igea y no me siento incómoda aquí porque si otro partido me lo dijera no vendría a hacer el paseo, aparte que tampoco tengo amigos que me inviten", aseveró. "Esto tiene que ver con un compromiso personal hacia una persona que ha dado la cara, que la ha dado bien, que se ha rodeado de un equipo y que van a por todas", ha destacado. Valdeón ha dicho que Igea va por cosas que todo el mundo quiere, "transparencia, caciquismos fuera, corrupción fuera", algo que considera que ha demostrado. Para ella "las personas son lo primero y los partidos van después". "La persona que lidera esta iniciativa tiene todas las garantías de poder hacerlo", ha afirmado.

Valdeón ha quitado importancia a ser el foco mediático por el paseo junto a Igea, porque habla como "una ciudadana más", y lo que digan "algunos enemigos" es "porque no saben donde dar". Ha sido crítica con el PP al afirmar que ha estado en un partido donde "evidentemente" las cosas no fueron como ella quería "durante muchísimo tiempo" y donde "no encajaba en sus cánones". "Si me he sentido libre incluso cuando estaba allí, imagínense ahora que no les debo nada", ha contestado. Aún así, Valdeón dijo que había hecho su trabajo "con la suficiente honradez y la suficiente honestidad", y que entro en política "por Juan Vicente Herrera" y no "por unas siglas". "Con él he estado siempre y ahí se acabo mi carrera política, otra cosa es que personalmente sé reconocer a otros".