Tudanca llama a los socialistas a ser "la resistencia" frente a quienes "quieren degradar Castilla y León"

El secretario general del PSCyL y candidato a la Presidencia de la Junta, Luis Tudanca, ha llamado a los socialistas a ser "la resistencia" frente a quienes "quieren degradar Castilla y León" y ha pedido a los suyos que reivindiquen "la buena política" sin abandonar "nunca" la "esperanza".

En su intervención ante el Comité Autonómico extraordinario reunido este jueves en Valladolid, Tudanca ha emplazado a los suyos a desempeñar esa resistencia "con el orgullo del trabajo bien hecho" y una "sonrisa". "Seguimos aquí, seguimos en pie y vamos a seguir defendiendo Castilla y León. Os llamo a reivindicar la buena política, la dignidad de una tierra que no merecen lo que le han hecho", ha enfatizado.

El discurso de Luis Tudanca, que ha estado precedido de una larga ovación en la que los miembros del Comité se han puesto en pie para aplaudirlo y que se ha visto interrumpido hasta en cuatro ocasiones con nuevas ovaciones, ha subrayado el compromiso de su partido para defender "esta tierra" mientras "otros la venden". "Alguien tiene que ocuparse de lo de todos mientras otros sólo se ocupan de lo suyo", ha apostillado.

Tras recordar que "todo el mundo daba por hecho que el cambio iba a llegar a esta tierra" antes de los comicios autonómicos del pasado 26 de mayo, ha lamentado que ahora haya "quien parece empeñado en echar ese caudal por la borda", pero ha insistido en "no dar la batalla por perdida" y luchar "hasta el último aliento".

"La gente de esta tierra ha votado cambio y aunque perviertan las palabras, el único cambio posible es que gobierne el PSOE", ha subrayado entre aplausos Luis Tudanca, quien ha defendido "la importancia de la palabra" en una tierra en la que "un apretón de manos bastaba para cerrar un trato". "Tener palabra y cumplirla es casi lo único que diferencia la buena de la mala política, la gente de bien de los charlatanes", ha advertido.

"Barcos y honra"

En este sentido, ha avisado de que los socialistas "nunca" gobernarán "a cualquier precio" y ha citado la frase --atribuida al marino y militar español Casto Méndez Núñez en la Guerra Hispano-Sudamericana de 1864 a 1866-- "más vale honra sin barcos que barcos sin honra".

"Hoy tenemos más barcos que nunca y la honra intacta", ha apuntado a continuación, por lo que ha animado a "seguir saliendo a la calle con la cabeza muy alta y la conciencia limpia", pues su partido es, a su juicio, el "único" dispuesto a "defender los intereses de Castilla y León" esté donde esté.

Luis Tudanca ha reivindicado la utopía para recordar que "en un lugar donde parecía imposible", como era Castilla y León, "nunca" ha dado su partido "la batalla por perdida", sino que ha trabajado con un "proyecto sólido, unido y decente" con el que ha ganado las elecciones el pasado 26 de mayo y recibido "la confianza de los castellanoleoneses".

Así, ha recordado que el PSOE ha sido el más votado en Castilla y León en las elecciones europeas, en las generales, en las autonómicas y en las municipales en siete de las nueve provincias y en seis de las nueve capitales. "Tenemos 35 procuradores, gobernamos en más municipios que nunca y previsiblemente los haremos en varias diputaciones y en cinco capitales", ha presumido, frente a un PP que "tan sólo mantendrá una", como es Salamanca.

Así, ha trasladado su agradecimiento y enhorabuena a los afiliados de su partido por "haber hecho posible este gran triunfo del PSOE", al tiempo que ha expresado su "reconocimiento" a los "miles de concejales, de todos los partidos", por su "trabajo altruista", sobre todo en el medio rural.

No obstante, Tudanca no ha ocultado la "sensación agridulce" pese a haber logrado un "resultado histórico" tras 32 años, ya que un posible acuerdo entre PP y Ciudadanos impediría que el PSOE gobernara en la Junta.

"Marioneta"

Sobre esto, ha reconocido que cuando apostaba por que Castilla y León "se emancipara" y saliera "del abandono", no pensaba "que podía ser peor" y que ese abandono "continuaría" con "un mercadeo" y "la intervención desde Madrid" como si la Comunidad fuera "una marioneta".

"Esperaba más orgullo y más dignidad de quienes aspiran a gobernar esta tierra", ha criticado, al tiempo que ha subrayado que "nunca" hará "más de lo que permita" su conciencia, "el amor" a esta tierra y el "respeto" a sus votantes. "No jugamos con las mismas armas, no queremos ganar así, no vale todo, por eso a veces el PSOE pierde, pero siempre con la cabeza alta y la conciencia limpia, mientras otros llevan a cabo un reparto de cargos de forma obscena".

El líder socialista ha lamentado que los jóvenes de Castilla y León "se sigan marchando" y la sanidad "se deteriore" mientras "otros venden esta tierra", al hilo de lo cual ha recordado a otras formaciones que los votantes no los eligieron para convertir la región en "una clínica de rehabilitación de la corrupción", sino para "resolver los problemas de la gente y que volviera la decencia".

En este sentido, se ha referido a la denuncia colectiva de los grupos de oposición por posible prevaricación y malversación de caudales públicos en la construcción del Hospital Universitario de Burgos (HUBU) para criticar que Cs, que firmó esa denuncia, "pretenda dar al PP el Gobierno de nuevo". "Pueden gestionar una Consejería que denuncian, si alguien lo entiende que me lo explique, serán cosas de la nueva política liberal", ha ironizado, tras lo que ha puesto en duda que se llamen "gobiernos de la libertad" a los pactados entre PP y Cs "con la extrema derecha", por lo que ha sentenciado que frente a esto "queda el PSOE".

Luis Tudanca ha planteado como "banderas" de su partido el blindaje de los servicios públicos, la lucha contra la despoblación, la reindustrialización de la Comunidad, la recuperación de la ética pública o el retorno del talento.

Por último, ha tenido palabras de elogio para dos socialistas castellanoleoneses como Ander Gil, portavoz en el Senado, e Iratxe García, recientemente elegida presidenta del Grupo Socialdemócrata en el Parlamento Europeo, los cuales "seguirán dándole voz" a Castilla y León en Madrid y Bruselas.