Mañueco e Igea 'agradecen' al PSOE su trabajo por la cohesión de PP y Ciudadanos en la Junta de Castilla y León

"A veces no hay como la batalla para aumentar la cohesión de un equipo que trabaja junto. Tenemos que agradecer mucho a los líderes de la oposición. Nadie como ellos han hecho tanto esfuerzo para cohesionar este gobierno", ha ironizado en referencia a los socialistas el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, durante la rueda de prensa sobre los primeros 100 días de gobierno. Así han agradecido al PSOE su trabajo por la cohesión de PP y Ciudadanos, con "buen ambiente" en un gobierno "conjunto y solidario". "Este pacto se va a mantener. Quien más ha trabajado para mantener este pacto son ellos", ha destacado Igea.

Un gobierno, el de el Partido Popular y Ciudadanos, con "múltiples ventajas", según Igea, debido a la competencia que hay entre ambas formaciones -"tenemos que esforzarnos por ser los mejores"-, control interno y que genera "más apoyo". Un gobierno en el que "la diferencia suma". "La experiencia del PP y el empuje de Ciudadanos", ha resumido Igea. Esta alianza "va a durar y a transformar la vida de los ciudadanos de Castilla y León".

Igea ha alabado la "excelente" tarea de Mañueco, "su capacidad de escuchar y su santa paciencia", comentario que hizo el 'popular' en referencia a las declaraciones de Igea, que se mostró dispuesto "a todo" para evitar un pacto nacional entre el PSOE y Unidas Podemos. Un día después de las insinuaciones de Igea, Mañueco declaró ante la prensa: "serenidad y santa paciencia".

El presidente autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, no se ha quedado atrás en los elogios: "He aprendido mucho de él [Mañueco], nos complementamos perfectamente. Ese carácter de querer mejorar y ambicionar lo mejor me ha enriquecido mucho".

Mañueco también ha recurrido a una cita de San Juan de la Cruz para referirse al gobierno autonómico de coalición entre el Partido Popular y Ciudadanos: "Donde no hay amor, pon amor y recibirás amor".

Un gobierno, el autonómico, "solidario en las pequeñas o medianas crisis de gobierno" según Igea, que ha asegurado sentirse "absolutamente respaldado" por el gobierno y el presidente. "No hay nada que nos haya cohesionado más que las crisis", ha insistido el vicepresidente. "Todas las decisiones se toman de forma conjunta", ha destacado el también consejero de Transparencia, que ha agregado: "la experiencia ha sido sin duda muy positiva".

Igea también ha hecho referencia a las polémicas en estos meses de gobierno y ha asegurado que son una "señal" de que "estás haciendo lo correcto".

"Tudanca se ha desacreditado como político sensato"

El vicepresidente autonómico ha confirmado que en mayo tuvo reuniones "discretas" con el líder de la oposición, Luis Tudanca, pero se ha negado a hacer "lo mismo que él", después de que el socialista asegurara que Igea sospechaba que sus compañeros de Ciudadanos le "pinchaban el teléfono" y "le ponían detectives". "Si tuvo esa conclusión de que dejara el teléfono fuera de la sala en las reuniones...", ha ironizado Igea.

El líder de Ciudadanos ha asegurado que esas declaraciones "desacreditan" a Tudanca como "político sensato". "Dice más de Tudanca que de nosotros", ha remachado. Igea ha señalado que él es "de otra clase" y no revela conversaciones, pero advierte a Tudanca que él también ha oído "cosas jugosas".