PSOE y Valladolid Toma la Palabra a punto de alcanzar un acuerdo de gobierno

El PSOE y Valladolid Toma la Palabra están muy cerca de reeditar la coalición de gobierno que mantienen en la capital desde 2015. Después de que este lunes los tres concejales electos de Toma la Palabra mostraran su descontento con la propuesta que esbozaron los socialistas y que llegaron a calificar de "muy decepcionante", ahora, ambas formaciones aseguran haber acercado posturas.

La actual concejal de Medioambiente, María Sánchez, anunció a los medios de comunicación este acercamiento con el PSOE, después de dos reuniones, aunque explicó que todavía faltaban "algunas cuestiones por perfilar". Uno de los puntos que había generado más conflicto estos días era el del peso de las concejalías que iban a asumir los ediles de Toma La Palabra. En la propuesta inicial de los socialistas, las carteras que hasta ahora habían correspondido a este grupo municipal veían reducidas sus partidas presupuestarias en más de un 70%.

"El número de concejalías no es importante"

Como ya hizo ayer ante los medios, Sánchez ha reiterado que el número de concejalías "no es importante", aunque ambos grupos están hablando de entorno a 12. "La idea inicial sería que hubiera 10 concejalías con 2 delegadas dentro de ellas", ha expuesto la edil. VTLP había pedido carteras más potentes desde las que desarrollar proyectos más relevantes Podemos Valladolid, que no se presentó a las elecciones municipales, ha criticado en Twitter la propuesta de ampliar las actuales 9 concejalías a 12 y se han preguntado si no sería mejor "invertir esos sueldos en la ciudad".

El acuerdo entre PSOE y VTLP podría estar listo esta semana, con lo que la formación izquierdista podría convocar a sus bases para refrendar el pacto muy pronto. "Queremos llegar a un acuerdo esta semana y consultar a las bases a finales de esta o a principios de la que viene para que podamos firmarlo antes de la investidura", a asegurado.