Tudanca trasladará a Mañueco el "drama" de la despoblación después de que dijese que la emigración de los jóvenes era "una oportunidad"

El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Luis Tudanca, ha asegurado que Castilla y León está "ante la última oportunidad de recuperar a una generación entera –una más- que se ha marchado por la falta de oportunidades". Así lo ha señalado Tudanca tras la reunión de la Junta de Portavoces en la que ha informado de que preguntará al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, por las medidas que toma la Junta para evitar el "éxodo juvenil" durante el pleno de las Cortes, que se celebrará el próximo martes.

Tudanca calificó de "intolerable" y de "absoluta vergüenza" que Mañueco dijera este jueves que el hecho de que los jóvenes se tengan que marchar es "una oportunidad". Para el líder socialista esta afirmación "es una falta de respeto a los miles de jóvenes que se han tenido que marchar y a sus familias que han visto cómo sus hijos se han marchado para no volver".

Tudanca ha remarcado Castilla y León sigue perdiendo población y talento y que se enfrente ante la última oportunidad de recuperar a una generación entera que se ha tenido que marchar por la falta de oportunidades "y por el fracaso del proyecto político del PP".

Preguntas sobre el caso de la compraventa de vehículos

Durante la sesión de control de los próximos 18 y 19 de febrero, los procuradores socialistas han anunciado que interpelarán a la Junta por los últimos casos de corrupción, como la venta de vehículos de la Consejería de Fomento, los cursos de formación de la Consejería de Empleo o la presencia del exdirector de la Policía Nacional y asesor de la Junta Ignacio Cosidó en la época en la que supuestamente el PP desvío fondos reservados para tapar su corrupción.

"Parece que la regeneración no ha llegado a Castilla y León, no solo que las cosas no han cambiado, sino que siguen por el mismo camino y continúan ensuciando las instituciones y avergonzándonos con los casos de corrupción que asolan esta tierra", ha concluido Tudanca. En la próxima sesión del Pleno de las Cortes, los socialistas de Castilla y León, quien defenderán una Proposición no de Ley sobre memoria histórica y otra sobre atención a personas sordas. También se tramitará la enmienda a la totalidad del Grupo Parlamentario Socialista al proyecto de ley que modifica el impuesto de Sucesiones y Donaciones.

Ciudadanos preguntará por la devolución del IVA

Por su parte, la portavoz del Grupo Ciudadanos, Ana Carlota Amigo, volverá a preguntar al presidente de la Junta sobre su estrategia para defender los intereses de la Comunidad tras el anuncio del Gobierno de la nación en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) del pasado viernes de no pagar a las comunidades autónomas la liquidación del IVA de diciembre de 2017 a cambio de una relajación del déficit y de un incremento de la deuda.

Amigo ha criticado que el "Cuponazo" y la "lluvia de millones" del Gobierno sólo llegue a Cataluña y ha reivindicado para Castilla y León lo "mismo" que se ofrece a la comunidad catalana o al País Vasco. "Esperábamos de la buena voluntad del Gobierno", ha explicado Amigo a preguntas de los periodistas ante la similitud de esta pregunta de control con la del pleno anterior.

La portavoz del Grupo Ciudadanos ha defendido al respecto que se trata de un tema "muy importante" ya que tiene reflejo en los próximos presupuestos de la Comunidad por lo que ha asegurado que se interesará por este asunto "las veces que haga falta". Del mismo modo, ha defendido que si no se consigue un acuerdo con el Gobierno la Junta de Castilla y León tendrá que acudir a los tribunales.

El orden del día del pleno contempla la convalidación del Decreto de subida salarial para los funcionarios, un "trámite necesario y preceptivo" para sacar adelante ese incremento retributivo del 2 por ciento en 2020 que, según ha recordado el portavoz del Grupo Popular, Raúl de la Hoz, da cumplimiento a un acuerdo a tres años suscrito por Mariano Rajoy.

Finalmente, el PP defenderá una PNL para instar al Gobierno a mantener el carácter único para todo el Sistema Nacional de Salud del sistema MIR para garantizar la igualdad de acceso y la calidad ante el punto 9.4 del acuerdo de gobierno firmado entre PSOE y Podemos que recoge el traspaso a Cataluña de las competencias de formación sanitaria especializada.

En el caso de Podemos, dirigirá su pregunta de control al Gobierno a la consejera de Sanidad, Verónica Casado, a la que ante su "lamentable deriva" preguntará en tono irónico si va a enseñar a los habitantes de los pueblos a conducir ambulancias o a pilotar helicópteros.