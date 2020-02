La vicepresidenta de la Comisión Europea apuesta por medidas contra el dumping fiscal para frenar la despoblación y Mañueco cree "que no es el problema"

El dumping fiscal -estrategia por la que Madrid o Barcelona rebajan sus impuestos para atraer empresas en detrimento de las regiones limítrofes- ha sido una de las cuestiones sobre las que han debatido la vicepresidenta de la Comisión Europea para Democracia y Demografía, Dubravka Šuica, y el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco.

La líder europea considera que el control a este dumping "puede ser una de las herramientas propuestas a los estados miembros" para paliar la sangría de población en zonas rurales, para el presidente de la Junta "ese no es el problema". Por el contrario, para Mañueco, la atracción de las empresas por Madrid se debe a "otras circunstancias" que no tienen que ver con que esta sea una de las autonomías en la que menos impuestos pagan las empresas.

Ante una de las preguntas del público, realizada por un joven que ha criticado la falta de oportunidades para fijar población joven, Mañueco ha quitado importancia, y ha asegurado que lo de tener que irse fuera de la comunidad no es tan dramático, porque así los que se van "se dan cuenta de que lo que tenían en casa era muy importante". Lo importante, ha dicho el presidente de Castilla y León, es que existan "opciones para volver" para que luego estos jóvenes puedan aportar a su regreso.

Šuica ha participado este jueves en Valladolid en un debate sobre despoblación y el futuro de la Unión Europea junto al presidente de la Junta de Castilla y Léon y la eurodiputada de Ciudadanos y exsocialista Soraya Rodríguez. El debate estaba organizado por la delegación de la Comisión Europea en España y por la Universidad de Valladolid.

Durante sus intervenciones, Mañueco y Šuica han coincidido en el análisis de la situación: la despoblación es uno de los principales retos para los próximos años y han recibido con entusiasmo la propuesta del Parlamento Europeo de invertir, al menos el 5% del prepuesto comunitario del periodo 2021-2027 a políticas contra la despoblación.

Los tres ponentes han discutido sobre las políticas que se deben llevar a cabo para revertir la sangría demográfica que viven tanto Castilla y Léon como otras regiones europeas. Para Šuica, que ha visitado España de manera oficial por primera vez, demografia y democracia, son dos materias muy relacionadas entre sí. "Hay personas que están en las zonas rurales que sienten que se están quedando atrás, lo que provoca desafección políticia y se quejan del sistema democrático", ha sentenciado en su primera intervención. Por ello desde la institución que forma parte quieren trabajar "para revitalizar las zonas rurales".

"Nos hemos dado cuenta de que es un problema no solo en Castilla y León, o España sino de muchas otras partes de Europa", ha recalcado la vicepresidenta. El trabajo que se puede hacer desde las instituciones, ha asegurado Šuica, es a veces limitado. "No somos un estado federal y no podemos ni queremos interferir en las competencias de los estados miembros pero podemos desarrollar herramientas como fondos y políticas públicas que beneficien a estas zonas".

Conferencia sobre el futuro de Europa

El debate de este jueves forma parte de una serie de charlas que miembros de la Comisión Europea están haciendo por todo el continente. Tras Valladolid, la comisaria Šuica visitará Berlín. El recorrido tiene como objetivo, recoger ideas y propuestas de los ciudadanos de la Unión que serán incorporadas en la "Conferencia sobre el Futuro de Europa", uno de las principales iniciativas del ejecutivo europeo que lidera Ursula von der Leyen. La conferencia empezará el 9 de mayo de 2020.