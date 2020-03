Comisiones Obreras acusa a la Consejería de Educación de Castilla y León de dar "instrucciones" para que se implante el veto parental

Comisiones Obreras ha acusado esta mañana a la dirección general de Educación en Valladolid de enviar "instrucciones" a los centros educativos para implantar el veto parental a pesar de que la titular de la Consejería, Rocío Lucas, se haya mostrado públicamente en contra del veto parental y haya negado que en Castilla y León haya "adoctrinamiento en las aulas".

"Que no haya salido una ley, una orden o decreto no quiere decir que no haya instrucciones por correo electrónico de las direcciones provinciales", ha afeado el responsable de Política Educativa de la Federación de enseñanza de CCOO Castilla y León, Ismael Díaz Gómez, en una rueda de prensa en la que el sindicato ha presentado una campaña de apoyo al profesorado.

"Sí que ha habido instrucciones de que, por si acaso, se pidan autorizaciones a los padres. De forma encubierta, en todos los centros de Valladolid, en primaria y secundaria", ha concretado la secretaria de la Federación de Enseñanza de CCOO de Castilla y León, Elena Calderón, que ha barajado la posibilidad de que estas órdenes se estén dando "en otros centros, en otras provincias". La Consejería de Educación, por su parte, ha negado que se haya producido ninguna orden y que haya casos de estudiantes que no hayan acudido a las actividades complementarias.

"Hemos tenido casos de madres que han venido a decirnos que les han pedido autorización, y alumnos que no están entrando a las actividades porque consideran que educamos en temas que los padres no quieren", ha señalado Calderón. La responsable de Enseñanza de Comisiones Obreras ha destacado la importancia del derecho del menor "a una educación que desarrolle plenamente su personalidad, incluida su capacidad de razonar críticamente".

Comisiones Obreras ha rechazado que haya una educación "a la carta" en función de las preferencias de los padres. "No vamos a consentir la coacción a los profesores", ha advertido Calderón en referencia a denuncias como la de Abogados Cristianos por permitir charlas de Cristina Almeida en los colegios. "No se les puede privar del derecho de los estudiantes a conocer la realidad", ha afirmado la responsable del área de Enseñanza Pública no Universitaria, María Jesús Castañeda.