La consejera de Educación de Castilla y León sobre el veto parental: "Esto no es Murcia y aquí no hay adoctrinamiento"

La consejera de Educación de Castilla y León, Rocío Lucas, ha rechazado de nuevo la aplicación del veto parental en los colegios de la Comunidad. "Esto no es Murcia", ha recordado al procurador del Vox en el Parlamento de Castilla y León, Jesús García Conde. "No existe adoctrinamiento en las aulas de los centros de Castilla y León", ha contestado al requerimiento de García Conde sobre "reconsiderar" su postura y tomar el ejemplo de Murcia.

"La idea del 'Pin parental' no es de Vox sino de sentido común, mis hijos son míos y no del Estado, el 'Pin parental' es necesario, aunque los hijos puedan elegir el centro", ha insistido García Conde. El único diputado de Vox en el Parlamento de Castilla y León ha pretendido, a través de una pregunta oral, volver a llevar la propuesta de su partido al Pleno, a pesar de que Lucas ya ha reiterado en varias ocasiones que no aplicará el veto.