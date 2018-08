Italia y Malta cierran sus puertos a los 141 migrantes rescatados por el Aquarius en el Mediterráneo

El Aquarius, el buque operado por Sos Mediterranée y Médicos Sin Fronteras, navega rumbo al norte, al este de Malta, a la espera de autorización para desembarcar a las 141 personas rescatadas el pasado viernes en dos operaciones en aguas del Mediterráneo. De momento, continúan sin recibir respuesta por parte de ningún gobierno europeo para poder atracar en puerto seguro y "lo más cercano posible", tal y como solicitaron las organizaciones este domingo.

El ministro del Interior de Italia, el ultraderechista Matteo Salvini, mantiene su rechazo a los barcos de rescate y ya recalcó el pasado sábado que el Aquarius "no verá nunca un puerto italiano". El centro de coordinación de salvamento de Roma no ha contestado a la petición de las ONG. Por su parte, las autoridades de Malta han asegurado que "no van a asumir la coordinación del rescate" y la designación de un puerto seguro, según han asegurado fuentes de MSF a eldiario.es.

Según ha explicado el presidente de MSF España, David Noguera, en una entrevista en Onda Cero, los migrantes se encuentran "razonablemente bien después de una experiencia vital tan traumática huyendo de un conflicto y de una experiencia aterradora como es la de saltar al mar en la patera". El responsable de MSF ha indicado que la tripulación dispone de víveres para "cinco o siete días".

Los ocupantes fueron rescatados a 25 millas de la costa libia en dos operaciones distintas el pasado viernes. Noguera ha apuntado que una de las embarcaciones en la que trataban de alcanzar Europa se cruzó en el mar con cinco mercantes que no les socorrieron, algo que, dice, anteriormente no sucedía. "Los mercantes ahora están atrapados en esta dicotomía, porque tienen miedo a encontrarse en la misma situación del Aquarius y no poder desembarcarlos", ha señalado durante la entrevista.

A diferencia de anteriores ocasiones, los migrantes fueron avistados por el Aquarius, sin que ninguna autoridad les avisara previamente de su localización, según ha informado a este medio Médicos Sin Fronteras.

A bordo del Aquarius viajan 25 migrantes auxiliados en la primera operación, de los que 16 eran hombres y 9 mujeres, una de ellas embarazada, procedentes de países como Bangladesh, Camerún, Ghana, Costa de Marfil, Nigeria o Senegal. También los rescatados en la segunda operación, 116 migrantes que viajaban en una barcaza de los que 78 eran varones, 38 mujeres, una de ellas encinta, y entre ellos había 67 menores no acompañados, todos de Eritrea, Somalia, Marruecos y Egipto.

El doctor de MSF a bordo, David Berversluis, ha explicado que desde el rescate se han estudiado las condiciones médicas de los migrantes para, en primer lugar, tratar eventuales enfermedades crónicas. Durante sus exámenes ha detectado numerosos casos de desnutrición, con problemas derivados de la deshidratación y que requieren de tratamiento médico continuado.

Las trabas vuelven a dificultar la labor del buque de rescate después de que el pasado junio, tras la negativa de Italia y Malta de permitir el atraque del Aquarius con 630 migrantes, se viera obligado a dirigirse al puerto español de Valencia tras la autorización del Gobierno. MSF y Sos Mediterranée han expresado su "extrema preocupación" por las políticas europeas que "obstaculizan la asistencia humanitaria y que han provocado un número vertiginoso de muertos en el mar en los últimos meses".