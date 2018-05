El Defensor del Pueblo concluye que el sistema de registro de solicitudes de asilo del CIE de Madrid es irregular

No es la primera vez que una institución o tribunal encargado de la vigilancia de los Centros de Internamiento para Extranjeros (CIE) exige la creación de un sistema de registro de demandas de asilo con garantías para los internos. Ahora, el Defensor del Pueblo ha concluido que el mecanismo utilizado en el CIE de Madrid es irregular y solicita a la Comisaría General de Extranjería y Fronteras que "imparta instrucciones" para poner en marcha un mecanismo que acabe con las "dificultades" con las que se chocan quienes necesitan pedir protección en estos centros.

Francisco Fernández Marugán ha denunciado que, atendiendo a las quejas recibidas, "algunos solicitantes han sido expulsados sin que se les permitiese el acceso al procedimiento". Por ejemplo, en el CIE de Madrid "los internos introducen en un buzón sus escritos de solicitud de protección internacional y deben esperar a la apertura del mismo para que se inicie el procedimiento", expone el Defensor.

Con este sistema, sostiene, se han dado casos en los que "la apertura del buzón se ha producido con posterioridad a la ejecución de las expulsiones o devoluciones de los solicitantes".

Por esta razón, el Defensor del Pueblo concluye que este mecanismo"no cumple con la normativa en materia de procedimiento" y, por tanto, "impide que los internos tengan garantías de acceso al procedimiento de protección".

"Su deseo de solicitarla no se registra y no reciben ningún recibo que acredite su petición", lamenta Fernández Marugán. Según sostienen desde la Defensoría del Pueblo, la Ley de Asilo no establece un procedimiento para el registro de las solicitudes de protección internacional en los CIE, dado que el reglamento que lo debía desarrollar se encuentra pendiente de publicación desde 2009. Por ello, indica, es la Ley de procedimiento administrativo común la que rige el sistema que debe seguirse en estos casos.

"La falta de acceso al procedimiento de solicitud de protección internacional de los internos de los CIE también vulnera las normas de la Unión Europea y los tratados internacionales aplicables en la materia y puede poner en peligro la vida e integridad de estas personas", condena el Defensor.