El Gobierno se niega a pedir a Bruselas que acelere el desembarco del Open Arms: "No tenemos que hacerlo"

La vicepresidenta del Gobierno en funciones ha reconocido que España no ha formalizado una petición a la Comisión Europea para acelerar el desembarco del Open Arms. Y tampoco entra en sus planes hacerlo. "No, no tenemos que hacerlo", ha respondido Calvo en declaraciones a la prensa recogidas por Europa Press. Por el contrario, desde Bruselas han insistido en que, para coordinar una posible solución, es necesario tramitar una solicitud.

Un portavoz comunitario se ha referido este miércoles en rueda de prensa a las declaraciones de distintos portavoces del Gobierno español en las que exigían a la UE "intervenir" para alcanzar una solución. "Hemos visto comentarios del Gobierno español. Solo podemos decir que la Comisión Europea no tiene competencias para coordinar operaciones de búsqueda y rescate o indicar los lugares de desembarque; y no no hemos recibido ninguna petición de coordinación sobre las personas que están a bordo del Open Arms", ha indicado.

El Ejecutivo español rechaza formalizar la solicitud oficial, al tiempo que exige una solución a Bruselas. "Apelamos a que la Comisión Europea intervenga en este sentido: para que las labores de salvamento sean eficaces hay que garantizar un puerto seguro", afirmó este martes el ministro de Fomento. Mientras unos y otros se enzarzan en sus posiciones, los 121 migrantes a bordo del Open Arms cumplen seis días en alta mar. Según la tripulación, la situación del mar ha empeorado por lo que algunos de las personas rescatadas presentan mareos.

Para justificar su posición, el Gobierno destaca las operaciones de rescate realizadas en el Estrecho por Salvamento Marítimo. "Si hay un país en este momento haciendo trabajo de Salvamento humanitario es España, cada día. Este es el país de Europa que cada día cumple con sus obligaciones de Salvamento respetando los derechos humanos y manteniendo la seguridad en la frontera de la Unión Europea", ha señalado este miércoles Carmen Calvo, en la línea de las últimas declaraciones del ministro de Fomento.

Este lunes, después de distintas declaraciones públicas de portavoces gubernamentales que instaban a la UE a responder ante el caso del Open Arms, una portavoz comunitaria explicó que el procedimiento exigía la solicitud formal de un Estado miembro. Hasta el momento, seis días después del rescate de 121 personas, ningún país europeo ha formalizado dicho trámite.

Ante esta situación, el presidente de la ONG Open Arms envió este martes una carta a Pedro Sánchez para solicitarle un paso al frente en la la activación del mecanismo de distribución que aceleraría su desembarco. En la misiva, Óscar Camps asegura haber agotado los canales ordinarios para conseguir el permiso de desembarco en los puertos más próximos (Italia y Malta) e insta al Gobierno español a facilitar el trámite requerido por Bruselas.

Frente al cierre de puertos de Malta e Italia, los acuerdos europeos de distribución de migrantes rescatados se han convertido en el único canal para lograr su desembarco en los países más próximos. En la mayoría de los rescates que han seguido al caso del buque Aquarius, ambos gobiernos han impedido el acceso de barcos de ONG hasta conseguir un compromiso de reparto de todos los náufragos entre determinados Estados miembros.

Con el objetivo de acelerar estas operaciones y evitar improvisaciones, la Comisión Europea ha propuesto la creación de un sistema de distribución temporal que pueda activarse en caso de necesidad, pero los Estados miembros aún no han logrado un acuerdo al respecto.