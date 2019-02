Italia bloquea el barco de la ONG Sea Watch tras desembarcar en Sicilia a los 47 rescatados

Nuevo bloqueo de un barco de rescate en un puerto europeo. Las autoridades italianas han anunciado que han detectado una serie de "irregularidades" en la embarcación con la que la ONG alemana Sea Watch desembarcó este jueves a 47 migrantes en el puerto de Catania, al sur de Sicilia, y no podrá zarpar hasta que concluya la investigación. La ONG defiende que el bloqueo responde a "razones políticas".



La Guardia Costera italiana ha explicado que sus inspectores y un grupo de especialistas de la Capitanía de Puerto de Catania han subido a bordo de la nave para verificar sus condiciones técnicas después del desembarco de los migrantes salvados hace dos semanas en el Mediterráneo central.



Durante la inspección en la nave Sea Watch 3, con bandera de Holanda y registrada en ese país como yate, las autoridades encontraron, dicen, "una serie de irregularidades relativas a la seguridad en la navegación y al respeto de la normativa sobre protección del medio ambiente marino".

Estas irregularidades "no permiten la salida de la nave hasta su resolución" y deberá permanecer atracada en Catania, indica la Guardia Costera italiana, que asegura que las autoridades holandesas han sido informadas sobre esta medida.

La ONG ha criticado esta decisión y denuncia que en realidad se "busca un pretexto técnico para detener las actividades de socorro en el mar". Y lo hacen "bajo una clara presión política", sostiene, en alusión a la línea del Gobierno y de su ministro del Interior, el ultraderechista Matteo Salvini, de impedir la labor de las ONG, a las que acusa de contribuir al flujo migratorio con su presencia.

🔴As assumed we are blocked for political reasons! There was high pressure on the coast guard to find a reason to chain us. They can chain our ships, but they can´t chain solidarity!

Help us to continue, donate for our defence. #DefendSolidarity #SeaWatch https://t.co/mLHfqhVG2E pic.twitter.com/LJ5nWyg3aB