La caravana de migrantes que recorre México renuncia a llegar a EEUU: "Queremos cambiar las leyes"

Un millar de integrantes de la caravana de migrantes que partieron hace casi dos semanas de la frontera sur mexicana continúan su recorrido por el país, con objeto de finalizar en la capital, ajenos a las declaraciones de las autoridades mexicanas que hacen referencia a su disolución. Los organizadores consideran que estas declaraciones son una estrategia ante el presidente estadounidense, Donald Trump.

Los migrantes centroamericanos que siguen con el contingente partirán este jueves a la ciudad de Puebla, aunque por el momento permanecen en Matías Romero, en el sureño estado de Oaxaca, donde el Instituto Nacional de Migración (INM) ha ofrecido a algunos de ellos medidas humanitarias como permisos temporales de estancia.

Cuando llegue a Ciudad de México, la caravana dará por finalizado su recorrido.

"Nuestro propósito no es llegar a la frontera, es cambiar las leyes, buscar las raíces del problema, que se cambie la vulnerabilidad en la que se encuentran ellos", asegura Irineo Mújica, director en México de la organización Pueblo Sin Fronteras, organizadora de la marcha.

La caravana, una iniciativa que se celebra anualmente desde 2010, se ha colocado en el punto de mira internacional desde que Trump publicara un tuit este martes en el que alertó de que el grupo, que avanzaba hacia EEUU, debía ser "detenido antes de llegar". Al día siguiente, se jactó ante los periodistas de que se había "disuelto, y que México lo hizo", debido a sus amenazas de cancelar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

"Lo han hecho porque, francamente, les dije que realmente tenían que hacerlo. (Les dije que) vamos a tener una relación en el TLCAN, y que vamos a tener que incluir seguridad en el TLCAN", dijo sobre el acuerdo que EEUU renegocia con México y Canadá.

Mexico has the absolute power not to let these large “Caravans” of people enter their country. They must stop them at their Northern Border, which they can do because their border laws work, not allow them to pass through into our country, which has no effective border laws.....