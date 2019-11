Trasladadas a Melilla las cerca de 80 personas llegadas a las Islas Chafarinas

Unas 80 personas, entre ellos siete menores y 66 mujeres, algunas de ellas embarazadas, han llegado este martes a Melilla pasadas las 18:30 horas procedentes de las islas Chafarinas, donde han permanecido durante un día y medio a la intemperie a la espera de ser rescatadas por Salvamento Marítimo.

Según fuentes policiales, el grupo de migrantes logró acceder a la isla del Congreso por vía marítima durante la madrugada del martes y allí fueron atendidos por soldados del Ejército varias horas después. El martes por la mañana fueron trasladados a la isla de Isabel II, donde se encuentra el destacamento militar que custodia el archipiélago español, y allí han sido recogidos por la embarcación Salvamar Algenib, que ha sido enviada desde la costa de Almería para llevarlos a Melilla, donde desembarcaron sobre las 18:40 del martes.

La cifra de personas trasladadas a la ciudad autónoma es superior a la facilitada en un primer momento el lunes la Delegación del Gobierno en Melilla, según la cual habían logrado acceder a la isla del Congreso un total de 57 personas. En cambio, se aproxima más a la que proporcionó la ONG Caminando Fronteras, que fue la que alertó en las redes sociales de la llegada de estos estas personas a Chafarinas y afirmó que se trataba de 74 mujeres y 7 niños.

Los supervivientes, algunos de los cuales han llegado con lesiones, han sido atendidos en tierra por el personal sanitario de Cruz Roja, que les ha proporcionado mantas térmicas y asistencia a través de dos miembros de la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur). También se han desplazado al puerto deportivo varias patrullas de la Policía Nacional para proceder al traslado de estas personas hasta el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI).

La activista Helena Maleno, en contacto con las supervivientes, ya advertía el lunes en Twitter de las difíciles condiciones en las que se encontraban estas personas tras sobrevivir a la ruta en patera. "No vamos a aguantar otra noche aquí. Estamos empapadas y los niños no han comido, no paran de llorar. Hay dos bebés de un año y nueve meses. Vamos a morir de frío", rezaba uno de los testimonios recabados por la defensora.

"No vamos a aguantar otra noche aquí. Estamos empapadas y los niños no han comido, no parar de llorar. Hay dos bebés de un año y nueve meses. Vamos a morir de frío" #SOS migrantes en Chafarinas. pic.twitter.com/g3LXAEub2W — Helena Maleno Garzón (@HelenaMaleno) November 18, 2019

Según informaba la Delegación del Gobierno el lunes, el traslado de estos migrantes a Melilla se complicaba debido a que la ciudad autónoma que estaba en alerta amarilla por fenómenos costeros. Los militares proporcionaron víveres y mantas al grupo de migrantes, aunque la ONG Caminando Fronteras lamentaba que "tras 13 horas después de su llegada" pasaran la noche en la isla "ante la falta de medios para su traslado". Helena Maleno calificaba la situación como "inhumana".

Antes de acostarte, piensa que más de setenta mujeres y niños duermen abandonados en una isla española. "Los militares trajeron víveres y marcharon. Esperamos un rescate mañana, estamos cansadas y muertas de frío", nos dicen en su última llamada. Una palabra lo describe: INHUMANO — Helena Maleno Garzón (@HelenaMaleno) November 18, 2019

Esta mañana, Caminando Fronteras ha advertido de que un nuevo grupo de personas ha llegado a Chafarinas, según la ONG se trata de 11 mujeres y cuatro niños. También se encuentran "pendientes de otras 70 personas en el mar de Alborán para las que hemos alertado a los servicios de rescate".

Las organizaciones que defienden los derechos de las personas migrantes han denunciado en diversas ocasiones en los últimos años el trato a quienes llegan a territorio español a través del archipiélago, situado a 43 kilómetros de Melilla y custodiado por una treintena de soldados del Tercio Gran Capitán I de la Legión. El verano pasado, la ONG Coordinadora de Barrios denunció ante el Defensor del Pueblo que 16 mujeres migrantes, una de ellas embarazada, pasaron más de 48 horas en un calabozo. Entre ellas había 14 mujeres de origen subsahariano que lograron alcanzar España a través de las islas Chafarinas.

En lo que va de año, al menos 325 personas han muerto en su intento de alcanzar las costas españolas, según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). Organismos especializados y ONG exigen la apertura de vías legales y seguras de entrada a Europa, para que quienes huyen de la violencia o de la miseria puedan migrar sin necesidad de arriesgar sus vidas en el mar.