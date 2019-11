Al menos 81 personas llegan en patera a las Islas Chafarinas, entre ellas 7 menores

La ONG Caminando Fronteras ha alertado este lunes por la mañana de que siete menores y 74 mujeres, de las cuales al menos tres están embarazadas y una a punto de dar a luz, han llegado a la Isla del Congreso, en las Chafarinas, un archipiélago de soberanía española a unas 27 millas de Melilla, según ha indicado su portavoz, la activista Helena Maleno, en su cuenta de Twitter.

"Llegan setenta y cuatro mujeres y siete niños a las Islas Chafarinas. Al menos tres embarazadas y una dice estar a término de la gestación #DerechoALaVida", ha publicado Maleno en su perfil de la red social.

La Delegación del Gobierno en Melilla ha confirmado a Efe la llegada de un grupo de migrantes al archipiélago, aunque no ha determinado la cifra. Para ello alegan el mal estado de la mar, lo que, dicen "ha hecho imposible el acceso hasta el momento".

Estas mismas fuentes han indicado a la Agencia Efe que el traslado de estos migrantes a Melilla podría complicarse este lunes debido a que la ciudad autónoma, explican, se encuentra en alerta amarilla por fenómenos costeros, ya que se prevé que hasta las 15.00 horas de hoy habrá vientos de Poniente con fuerza 7 y olas de dos a tres metros.

Maleno, en contacto con las supervivientes, ha advertido en Twitter de las difíciles condiciones en las que se encuentran tras sobrevivir a una travesía en patera. "No vamos a aguantar otra noche aquí. Estamos empapadas y los niños no han comido, no paran de llorar. Hay dos bebés de un año y nueve meses. Vamos a morir de frío", reza uno de los testimonios recabados por la defensora.

Pasadas las 18:00 horas, Caminando Fronteras ha informado de la llegada de militares a las Chafarinas para proporcionar víveres y mantas al grupo de mujeres, pero lamentan que "tras 13 horas después de su llegada" vayan a pasar la noche en la isla "ante la falta de medios para su traslado".

Las organizaciones que defienden los derechos de las personas migrantes han denunciado en diversas ocasiones en los últimos años el trato a quienes llegan a territorio español a través del archipiélago, situado a 43 kilómetros de Melilla y custodiado por una treintena de soldados del Tercio Gran Capitán I de la Legión.

El pasado junio, 34 hombres llegados a Chafarinas y trasladados a Melilla fueron encerrados esa misma tarde a los calabozos de Jefatura de Policía donde pasaron la noche detenidos, de acuerdo con CEAR. Al día siguiente, todos menos uno formalizaron su solicitud de protección internacional y se les aplicó el procedimiento de asilo en frontera, que acorta los plazos para la toma de decisiones. Desde CEAR denunciaron entonces que las condiciones en que se llevaron a cabo las entrevistas "no fueron las óptimas debido a la situación física y anímica en la que se encontraban las personas después de su traslado desde los calabozos y en un tiempo récord, a todas luces insuficiente, que sin duda perjudicó el proceso de formalización de sus solicitudes". Todas las solicitudes, salvo una, fueron denegadas.

La ONG Coordinadora de Barrios denunció el pasado verano ante el Defensor del Pueblo que 16 mujeres migrantes, una de ellas embarazada, se llevaron más de 48 horas en un calabozo. Entre ellas había 14 mujeres de origen subsahariano que lograron alcanzar España a través de las islas Chafarinas. En diciembre de 2017, Caminando Fronteras documentó que un grupo de 28 personas, entre ellas varias mujeres, pasaron toda la noche en el archipiélago "sin asistencia humanitaria". Después de tres días "encerradas en una celda" con agua y comida escasa" fueron devueltas a Marruecos. El Ejecutivo amparó estas expulsiones en la aplicación del acuerdo bilateral de 1992 con el país vecino.

Al menos 325 personas han muerto en su intento de alcanzar las costas españolas en lo que va de 2019, según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). Organismos especializados y ONG exigen la apertura de vías legales y segura de entrada a Europa, para que quienes huyen de la violencia o de la miseria puedan migrar sin necesidad de arriesgar sus vidas en el mar.