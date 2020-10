Por qué no debes creerte que el Gobierno tiene un tratado con Marruecos para regularizar a inmigrantes para que sean sus "futuros votantes"

Un audio que ha estado circulando a través de WhatsApp habla de inmigrantes llegados a Canarias en patera y afirma que el Gobierno central tiene un tratado "con el rey de Marruecos para traer toda esta gente para acá". En este audio se asegura que "a toda esta gente van a regularla y van a ser los futuros votantes para ellos perpetuarse en el poder" y que "Podemos y en el PSOE necesitan a esta gente para perpetuarse en el poder con los inmigrantes". La mujer que lo graba afirma pertenecer a la junta directiva de un partido y no aporta ninguna prueba de este supuesto tratado ni dice a qué formación pertenece.

No hay pruebas: la Secretaría de Estado de Migraciones afirma que se trata de un bulo y el Ministerio de Exteriores señala que no hay "ningún acuerdo de este estilo". Tampoco en el Boletín Oficial del Estado se ha publicado ningún acuerdo con el Gobierno de Marruecos desde que se formara Gobierno de Pedro Sánchez en enero de 2020. El acuerdo entre el Reino de España y el Reino de Marruecos de 1992 relativo a la circulación de personas, el tránsito y la readmisión de extranjeros entrados ilegalmente no contempla regularizaciones ni "traer" inmigrantes a España. Tampoco se menciona la regularización de inmigrantes sin papeles en el Convenio entre el Reino de España y el Reino de Marruecos sobre cooperación en materia de seguridad y de lucha contra la delincuencia, pendiente de autorización en el Congreso de los Diputados y realizado en febrero de 2019.

No hay un tratado de migración firmado por el Gobierno con Marruecos para regularizar inmigrantes

El audio, de más de 5 minutos y medio, comienza con una mujer afirmando que pertenece a la "junta directiva" de un partido, sin decir a qué partido se refiere. Continúa diciendo que "el Gobierno central tiene un tratado con el rey de Marruecos en traer toda esta gente para acá, porque esto es muy complicado, toda esta gente van a regularla y van a ser los futuros votantes para ellos perpetuarse en el poder" y que "Podemos y el PSOE necesitan a esta gente para perpetuarse en el poder con los inmigrantes". Desde la Secretaría de Estado de Migraciones aseguran a Maldita.es que "esa información es completamente falsa".

También desde el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación afirman a Maldita.es que no se ha aprobado "ningún acuerdo de este estilo". Además, la mujer que habla en el audio afirma que este supuesto acuerdo con Marruecos es porque "Podemos y en el PSOE necesitan a esta gente para perpetuarse en el poder con los inmigrantes". Sin embargo, desde el Ministerio de Exteriores aseguran a Maldita.es que desde que se formó Gobierno, en enero de 2020, hasta la actualidad no se ha firmado ningún acuerdo con Marruecos.

¿Y qué dice el Boletín Oficial del Estado? Hemos analizado las menciones a Marruecos que se han realizado en los últimos 10 meses, periodo de tiempo que lleva gobernando la coalición PSOE-Podemos a la que hace referencia el audio, y hemos encontrado que aparecen 37 publicaciones hasta el día 20 de octubre. Sin embargo, ninguna de ellos hace referencia a un tratado firmado entre el Gobierno y Marruecos en esa materia. En estos resultados, tampoco se anuncia ningún acuerdo por el que se regularizará a las personas que lleguen de manera irregular a España.

En la guía de tratados bilaterales con Estados que publicó el Ministerio de Asuntos Exteriores en julio de 2020, tampoco aparece ningún acuerdo firmado entre España y Marruecos entre enero de 2020 y octubre de 2020.

Sí existe un acuerdo para la "readmisión" por parte de Marruecos "de extranjeros entrados ilegalmente" en España

Como señalan desde el Ministerio de Asuntos Exteriores, hay un "acuerdo entre el Reino de España y el Reino de Marruecos relativo a la circulación de personas, el tránsito y la readmisión de extranjeros entrados ilegalmente", firmado en Madrid el 13 de febrero de 1992. El pacto aborda la readmisión por parte de Marruecos de inmigrantes de terceros países que hayan accedido a España de manera irregular a través de las fronteras entre ambos países. Este acuerdo no habla de traer inmigrantes a España ni de regularizar a los inmigrantes que lleguen a través de vías irregulares. Además, fue firmado durante el Gobierno de Felipe González en 1992.

Hay un convenio entre España y el Reino de Marruecos en tramitación que habla de "inmigración ilegal", pero que no habla de regularizaciones

Además, existe el Convenio entre el Reino de España y el Reino de Marruecos sobre cooperación en materia de seguridad y de lucha contra la delincuencia, hecho en Rabat el 13 de febrero de 2019 pendiente de tramitación en el Congreso de los Diputados. En este convenio, que se puede ver en la web del Congreso de los Diputados, la única mención a la inmigración es para hablar de la cooperación entre ambos países en la "lucha contra las acciones criminales".

En este convenio, que se encuentra pendiente de autorización en el Congreso de los Diputados, no se habla en ningún momento de regularización de inmigrantes llegados por vías irregulares ni de llevar inmigrantes a España, como afirma el audio. Además, este convenio fue realizado en febrero de 2019, durante el Gobierno del Partido Socialista, pero antes del Gobierno de coalición PSOE-Podemos al que se refiere el audio.

No todos los inmigrantes llegados en patera van a alojamientos turísticos acondicionados

La persona que graba este audio asegura sobre los inmigrantes llegados a Canarias en pateras que "no es normal que vayan a buscarlos a pie de playa y ya los instalen". Desde la Delegación del Gobierno en Canarias afirman que el uso de alojamientos turísticos en Canarias para acoger a los inmigrantes es algo "temporal y excepcional ante la intensificación del flujo migratorio desde África". Además, señalan que "los inmigrantes rescatados y localizados en ningún caso son trasladados directamente a una de esas instalaciones".

Desde la Delegación del Gobierno aseguran que pasan en primer lugar por el "preceptivo trámite de filiación con la Policía Nacional, establecido por ley para todas las entradas irregulares en territorio español" y que al mismo tiempo estas personas son sometidos a una prueba PCR para tener confirmación de su estado de salud con respecto a la COVID-19. Señalan que una vez obtenidos los resultados y dependiendo de estos mismos, se les asigna un recurso alojativo, "siempre respetando la normativa sanitaria en materia de cuarentenas" y que "no en todos los casos el alojamiento pasa por una de las instalaciones turísticas de las que hablamos".

*Este artículo forma parte de Maldita Migración, un proyecto de Maldita.es en colaboración con elDiario.es y el apoyo de Oxfam Intermón.