División entre los sindicatos por el convenio del sector textil que afecta a 90.000 trabajadores

El sector textil está en huelga este jueves 19 de julio tras no llegar a un acuerdo con la patronal en relación al convenio sectorial. La principal reivindicación del sindicato es establecer un salario mínimo de 14.000 euros brutos anuales y una mejora salarial del 2% cada año de vigencia del Convenio. La patronal ofrece un incremento del 2% durante los dos primeros años y un 1,8% el tercero. CCOO se ha negado a firmar, a diferencia de UGT que sí ha suscrito el preacuerdo. La firma del texto definitivo se realizará a principios de septiembre.

Los paros están convocados a nivel estatal en los puntos neurálgicos del sector textil español –Catalunya, Valencia, Galicia, Madrid y Andalucía– además, se han establecido concentraciones a lo largo de la mañana ante las sedes de las principales empresas textiles como la Asociación de Empresarios Textiles de la Comunidad Valenciana (ATEVAL), las sedes de Inditex y Adolfo Dominguez en Galicia y el recorrido de la Calle Preciados en Madrid.

Además de los 14.000 euros anuales de salario mínimo y del incremento salarial del 2%, el sindicato también exige mejoras para el grupo de empleados textiles que trabajan fines de semana y días festivos, ya que son los "más perjudicados" en materia de conciliación familiar. "Hay un alto porcentaje de mujeres y queremos llegar a un acuerdo en relación a la reducción de jornada", sostiene Carmen Expósito, responsable del sector textil de CCOO Industria.

UGT FICA afirma que con este preacuerdo se da un "paso importante" en garantizar los derechos y las mejoras económicas para los más de 90.000 trabajadores del sector, según informa Europa Press. Sin embargo, CCOO subraya no estar de acuerdo con las "migajas" y asegura que seguirán con las movilizaciones si no hay una "reconducción" por parte de la patronal. "No vamos a firmar ningún convenio sectorial que no recoja el salario mínimo de 14.000 euros anuales", explica Julián Teso, secretario general de CCOO Industria en Madrid.

El principal irritante de las empresas del sector textil que han secundado la huelga es el salario. "Cobro 900 euros desde que entré a trabajar en la empresa hace 10 años", señala una empleada de Think Textil, empresa logística de este sector. "Un 30% de la plantilla de la Fábrica Española de Confecciones (FECSA) no llega a los 14.000 euros anuales", cuenta un responsable del almacén de la compañía y añade que los más perjudicados son las nuevas contrataciones.