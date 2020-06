España, ante la oportunidad de situar a Calviño al frente del Eurogrupo en un momento de recesión sin precedentes por la crisis del coronavirus

Vicepresidenta, ministra de economía y presidenta del Eurogrupo. Esa tarjeta de visita vale mucho para cualquier Gobierno. Y también para el español, en un momento de crisis sin precedentes por la pandemia del coronavirus.

La dimisión de Mário Centeno como ministro de Finanzas portugués este martes abre la carrera por sustituirle. Y una de las candidatas es la española Nadia Calviño, siempre muy bien considerada en las instituciones europeas, en las que trabajó hasta su llegada al gabinete de Pedro Sánchez: sería la primera mujer en presidir el organismo que reúne a los ministros de Economía de la zona euro, después de Jean Claude Juncker, Jeroen Dijsselbloem y Mário Centeno, cuyo mandato vence el 13 de julio, cuando finaliza su mandato.

My tenure as Eurogroup President will end on 13 July 2020. On Thursday, I will inform my Eurogroup colleagues of my decision not to seek a second mandate, as by 15 June I will step down as finance minister of Portugal. pic.twitter.com/UZ3IU4EmYB

"Mi ejercicio como presidente del Eurogrupo terminará el 13 de julio de 2020. El jueves informaré a mis compañeros del Eurogrupo de mi decisión de no buscar un segundo mandato, dado que el 15 de junio dejaré el cargo de ministro de Finanzas de Portugal", ha tuiteado Centeno, cuyo mandato arrancó el 13 de enero de 2018 y se esperaba que en la reunión del Eurogrupo del jueves 11 de junio anunciase su intención de seguir o no.

Y Calviño le ha respondido con una felicitación.

Thank you dear @mariofcenteno for your excellent work, both in Portugal and as #Eurogroup president.



It has been a great pleasure to work closely during these last years and I hope we’ll continue to cooperate wherever life takes you.



All the best! https://t.co/UQCqlUoJ1s