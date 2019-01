López Obrador dice que "poco a poco" se normalizará abasto de gasolina

México, 12 ene (EFE). El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pidió hoy el apoyo de la población para continuar la lucha contra el robo de combustible y dijo que "poco a poco" se normalizará el abasto de gasolina en la Ciudad de México y otros diez estado del país.

Para evitar el robo de gasolina, López Obrador implementó un cambio en el modelo de suministro de Petróleos Mexicanos (Pemex), que llevó cerrar ductos y transportar el hidrocarburo por pipa (camión cisterna).

La modificación provocó problemas de abastecimiento, además del cierre de estaciones de servicios y compras de pánico que fueron en aumento los tres últimos días.

"Poco a poco se va ir normalizando la situación. Les pido que no caigamos en pánico, en compras precipitadas. Si tienen combustible no se preocupen, no se va a acabar la gasolina administren lo que tienen", dijo el mandatario en un mensaje de vídeo distribuido en redes sociales.

"No consuman más de lo necesario para que de esta forma podamos regularizar el abasto en la Ciudad de México y en todo el país. Vamos a resolver este problema", añadió.

Aseguró que México cuenta con gasolina y diesel "suficiente en el país" y que hay reservas suficientes, "nada más hay que cambiar el sistema de distribución y controlar los ductos".

"No queremos que se siga manteniendo este 'mercado negro' que daña a la nación y no nos vamos a dar por vencidos. Sabemos que hay acciones de sabotaje", dijo López Obrador.

Llamó a toda la población a que ayude brindando información y recordó que un ducto que va de la ciudad de Tuxpan, en el estado de Veracruz, hasta la alcaldía de Azcapotzalco, en Ciudad de México, ha sido saboteado en los últimos tres días.

Dijo que ese ducto está vigilado por el Ejército, la Marina, la Policía Federal y por "la gente y el pueblo" a la que agradeció su apoyo en la decisión.

Por otra parte, el mandatario calificó de falsa una información que publicó el viernes el Wall Street Journal que señalaba que México estaba comprando menos combustible a Estados Unidos en los últimos meses.

"Desgraciadamente no, estamos comprando más y el desbasto es por el combate al 'huachicol' pero parece que ese periódico no hizo una investigación suficiente", apuntó.

Hasta el momento no se han dado datos oficiales sobre cuando se restablecerá la distribución de combustible al ritmo previo a esta crisis ni el funcionamiento normal de las estaciones de servicio del país.

Sin embargo, miembros del Gobierno mexicano se han mostrado dispuestos a que el cierre de ductos continúe el tiempo que sea necesario hasta que se controle el "huachicoleo", que provoca al Estado unas pérdidas por 60.000 millones de pesos (3.000 millones de dólares) al año.