Red Eléctrica compra a Abertis el 89,68% de Hispasat por 949 millones

Red Eléctrica Corporación (REE) ha anunciado este martes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) la adquisición del 89,68% del operador de satélites Hispasat que está en manos de Abertis, la concesionaria de autopistas adquirida el año pasado por ACS y la italiana Atlantia, propiedad de la familia Benetton, por 949 millones de euros.

La operación, pendiente de las correspondientes autorizaciones regulatorias, despeja el futuro accionarial de esta compañía, que tiene el resto de sus acciones en manos de sociedades estatales. El mayor accionista de REE es la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), con el 20%.

La operación va a llevarse a cabo a través de Red Eléctrica Sistemas de Telecomunicaciones, S.A.U., una sociedad filial participada al 100% por REE, y será financiada con deuda y "sin recurso al accionista", según la nota remitida a la CNMV. El importe acordado implica valorar el 100% de Hispasat en 1.058 millones de euros, un 8% por debajo de los 1.149 millones en los que Abertis valoraba la empresa hace un año, cuando pidió permiso a sus accionistas para vender el 57% que tenía entonces. En enero, Abertis elevó su participación al 90%, tras comprar a Eutelsat un 33% por 302 millones.

La operación se ha cerrado finalmente pese a que el presidente de REE, Jordi Sevilla, dio a entender en octubre pasado que la compra de Hispasat no estaba en su radar. La operación, dijo entonces Sevilla, "tiene sentido" y complementar la pata de telecomunicaciones de la compañía "no es un disparate en absoluto". Pero "no es mi prioridad". Y menos "a cualquier precio", dijo. La transacción ya había sido aprobada por el consejo de administración y la junta de accionistas de REE durante la presidencia de José Folgado, antecesor del exministro socialista en la presidencia de la dueña de la red de alta tensión.

Hispasat es el primer operador de infraestructuras satelitales de España y Portugal por volumen de negocio, cuarto operador en Latinoamérica y octavo operador mundial. Cuenta con unos ingresos de 204 millones de euros anuales y su Ebitda (beneficio bruto operativo) fue de 161 millones en 2018, ejercicio en el que su deuda neta ascendió a 285 millones. En la actualidad dispone de una flota de 7 satélites dando cobertura a Europa y el continente americano, distribuyendo más de 1.250 canales de radio y televisión.

"De formalizarse esta operación, el Grupo Red Eléctrica se posicionaría como uno de los principales gestores de infraestructuras de telecomunicaciones en España, donde ya comercializa la segunda red de fibra óptica oscura del país", adquirida en 2014 a Adif, "pasando a gestionar un negocio con unos ingresos en el sector de las telecomunicaciones en el entorno de los 330 millones de euros anuales", subraya REE.

La compañía recuerda que está inmerso en "un proceso de revisión estratégica focalizado en impulsar y hacer posible la transición energética en España, transformando a la compañía en un referente en innovación tecnológica y consolidando asimismo su posición como gestor neutral de infraestructuras de telecomunicaciones y su negocio internacional".

"Este nuevo planteamiento estratégico previsiblemente será anunciado por la compañía el próximo día 20 de febrero. El acuerdo llegado hoy con Abertis posiciona al Grupo Red Eléctrica como operador global de infraestructuras eléctricas y de telecomunicaciones, tanto en España como en el ámbito internacional".

La SEPI es el segundo accionista de Hispasat con el 7,41% de sus acciones, y otro 2,91% está en manos de otro organismo público, el Centro para el Desarrollo Tecnológico e Industrial (CDTI). La presidenta del operador de satélites es desde 2012 Elena Pisonero, secretaria de Estado de Comercio con Aznar, primera jefa de gabinete de Rodrigo Rato en el Ministerio de Economía y ex diputada del PP (2000-2004).