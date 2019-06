Reyes Maroto asegura que le encantaría repetir como ministra de Industria

La ministra de Industria, Comercio y Turismo en funciones, Reyes Maroto, ha asegurado hoy que estaría encantada de repetir al frente de la cartera en caso de que el líder socialista Pedro Sánchez logre formar Gobierno.

"Siempre digo que estoy a disposición del presidente. He estado trabajando muy bien este año con una persona que creo que ha traído unos valores a la política (...). Estoy encantada de seguir, él lo sabe", ha afirmado Maroto en declaraciones a la cadena SER.

Maroto ha apuntado que habla frecuentemente con Sánchez porque él siempre está pendiente de las decisiones que se toman en su ministerio, entre las que ha destacado la resolución de crisis industriales o sus viajes para apoyar la internacionalización de las empresas españolas.

"He sido una ministra muy cercana, no sólo en la crisis de Alcoa, sino también en otras crisis industriales que ya hemos resuelto, como las de Vestas, Cemex o Isowat. No he sido persona ajena, me he implicado en primera persona", ha defendido Maroto.

Respecto a la crisis de Alcoa, ha subrayado que la unidad de acción, entre sindicatos, Ejecutivos y Gobiernos autonómicos permitirá lograr el objetivo de que se salven todos los empleos de las plantas de Avilés y A Coruña; a lo que ha añadido que seguirá trabajando para dar continuidad a la industria electrointensiva.