La UE permitirá a los gobiernos saltarse los límites de déficit "temporalmente" para afrontar el impacto del coronavirus

El comisario de Finanzas, Paolo Gentiloni, lo avisó el lunes: "El bache económico no parece que vaya a ser en forma de V". El italiano alertaba de que el impacto del coronavirus en la economía global podía ser más duradero que una simple caída brusca con una recuperación igual de brusca.

Este miércoles, el presidente del Eurogrupo, Mário Centeno, ha mantenido una reunión telefónica con los ministros de los 27 para reaccionar ante el impacto económico del coronavirus. Y el portugués ha anunciado que van a activar las "cláusulas de flexibilidad" previstas en los tratados de la Unión. Es decir, que se van a relajar las normas fiscales para el gasto extraordinario que tengan que hacer los países ante la amenaza del virus: se podrán cometer desviaciones en el ajuste del déficit público, pero sólo si el gasto adicional sea temporal y vinculado con la crisis sanitaria.

#eurogroup President press conference following the telco meeting on #COVID19https://t.co/SgMMD88H98