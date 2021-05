Ábalos ve “inconcebible para el resto de Europa” tener la principal red de autovías en España y no pagar por usarlas

El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha defendido este miércoles que es “inconcebible para el resto de Europa” que España tenga la mayor red de autovías de la UE y sea “una excepción” en el continente al no pagar por usar esas vías para costear su mantenimiento, tal y como ha planteado el Gobierno hacer a partir de 2024 en el Plan de Recuperación y “dentro del plan de reformas que exige” la obtención de los fondos europeos.

“Lo que es inconcebible para el resto de Europa es que tengamos la principal red de autovías” y “curiosamente” no pagar por su uso "en su mayoría", cuando “prácticamente” está “tarificado” en todos los países europeos.

El ministro ha calificado de “contradicción” esta situación cuando España está “pidiendo fondos para infraestructuras” sin sacar “rentabilidad de los activos, de las inversiones que hemos realizado”.

En una rueda de prensa conjunta con la vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, para presentar el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en los ámbitos de movilidad y agenda urbana, Ábalos ha reiterado que esta medida, que la UE “viene tiempo reclamando” y que ha enmarcado en el principio europeo de que “quien usa paga, igual que el de quien contamina paga”, solo se adoptará si hay consenso de la oposición.

El ministro ha arremetido contra la “incoherencia” del PP, que ahora ha rechazado este sistema cuando encargó dos estudios a la empresa pública Ineco cuando estaba en el Gobierno para implantarlo, con la idea de poner los peajes en marcha este mismo año.

“El único informe elaborado para la Comisión Delegada para Asuntos Económicos lo ha hecho el Partido Popular”, ha dicho Ábalos, que ha lamentado que los populares "ahora no quieran ni discutir" esta cuestión. "Es imposible por la actitud de algunos introducir ningún debate de política pública en este país", donde "no se puede dialogar".

“Me parece muy irresponsable porque algún día digo yo que querrán gobernar, o podrán gobernar, y se van a enfrentar al mismo problema”.

El ministro, que ha arremetido contra la "gran idea" del PP de rescatar las autopistas radiales, que supusieron "un gran quebranto", ha asegurado que no hay una decisión tomada al respecto de cuál sería el modelo a adoptar. Aunque el Gobierno todavía no se ha “pronunciado” sobre qué modelo se aplicaría, “si hemos pensado en algo sería siempre como mínimo un tercio más barato que ellos”. La propuesta que tiene sobre la mesa su departamento es la de cobrar un céntimo por cada kilómetro recorrido.

"Lo fácil es apuntarse al no, todos queremos no pagar, ¿dónde se ha visto que haya manifestaciones en las que se pida pagar?", ha dicho Ábalos, que ha asegurado que sería un cargo "casi testimonial" y sin afán "recaudatorio", pero ha dejado claro que "tenemos un problema" porque "cada vez tenemos más kilómetros que mantener, que conservar", y de no tomar medidas "la seguridad vial es la que se va a resentir".

El titular de Transportes ha subrayado que con el actual sistema, con el que el mantenimiento se sufraga con impuestos, siguen pagando “los que nunca conducen”, y "el 40% del tráfico de mercancías internacionales que circula por España son extranjeros; pagan en todas partes, salvo en España, que hay libertad".

También ha recordado que el modelo de pago por uso varía de unos Estados miembros a otros: “Hay países en los que pagan los camiones y no los turismos, otros que pagan todos; pero aquí no tenemos nada al respecto. Simplemente tenemos las concesiones que permanecen vigentes, que están referidas básicamente a la construcción de la infraestructura” y que "este Gobierno, que no otro, ha decidido no prorrogar".