Las agencias de viaje, pioneras o conejillos de indias de los nuevos ERTE de la reforma laboral

"Nadie quiere ser el primero en estrenar una figura laboral que todavía no sabemos muy bien cómo funciona, pero también digo que menos mal que hay acuerdo en que vayamos a ser los primeros en utilizarla". Así explican desde una agencia de viajes la situación de alivio al saber que el sector va a ser el pionero a la hora de utilizar el Mecanismo Red sectorial de los nuevos ERTE recogidos en la reforma laboral.

El Gobierno propone transitar a los nuevos ERTE y desplegar el Mecanismo Red sectorial para las agencias de viajes

Una pequeña carrera contrarreloj para las agencias de viaje -donde casi un 30% de las plantillas siguen en ERTE COVID-, que podrán seguir empleando mecanismos que permitan una reducción de jornada y de suspensión de empleo en un sector que está aún lejos de volver a la normalidad prepandemia.

Los ERTE sectoriales del Mecanismo Red tienen que ser activados por el Consejo de Ministros y permiten a las empresas ayudas a la cotización, al mismo tiempo que los empleados en suspensión de empleo no consumen paro, unas premisas que hacen que tanto las empresas como los representantes de los trabajadores estén satisfechos, aunque se vean a sí mismos como "conejillos de indias" o "pioneros" de la reforma laboral.

Incertidumbre en las plantillas

"Lo vivimos con incertidumbre porque las plantillas nos piden información, claridad, concreción y es algo que ahora mismo no podemos aportar", reconocen fuentes sindicales. "Es que alguien tiene que empezar y vamos a ser los primeros, pero es que nuestro sector es el que está peor", añaden.

Los últimos datos al cierre de enero apuntan que tres de cada 10 empleados en agencias de viaje están en ERTE COVID. En total, 10.792 personas. Una actividad que, en los dos años de pandemia, ha echado el cierre a buena parte de sus locales comerciales.

"Antes de esta crisis, había 9.500 empresas y 70.000 trabajadores. A día de hoy, estamos en 50.000 trabajadores y es muy difícil saber cuántas empresas hay porque algunas están congeladas. No sabemos si reactivarán o no cuando la actividad se recupere", explica Carlos Garrido, presidente de la Confederación Española de Agencias de Viajes (CEAV).

"Somos un sector sano, pero con una crisis coyuntural que no se va a acabar solo porque haya reactivación económica. Ahora mismo nadie va a ir a Japón, como no vienen turistas de Asia y tampoco hay directivos de multinacionales que vayan de viaje de negocios a Argentina", argumenta Garrido. Según las estimaciones de las empresas, sólo el 25% de sus ingresos corresponden a viajes que tienen como destino algún punto de la geografía española. El resto, el 75%, son viajeros que van o vienen de otros países.

"Pedimos formalmente el Mecanismo Red porque es el mejor para dar protección a las empresas, por las exoneraciones [en las cotizaciones]; y para trabajadores, porque no computa como paro. Y, el hecho de que el Gobierno haya anunciado que lo va a activar nos hace ser optimistas. Si se perdieran las prestaciones estaríamos perdidos", asume el presidente de la patronal del sector.

Una carrera contra el calendario, pero sin ansiedad

Empresas y representantes sindicales llevaban semanas viendo pasar las hojas del calendario sin saber muy bien cómo se iba a aclarar la situación de los ERTE a partir del 1 de marzo, aunque la voluntad por parte de todos los actores implicados iba en la misma dirección.

Tanto el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones como el de Trabajo despejaron dudas entre jueves y viernes al constatar que se van a activar los ERTE sectoriales de la reforma laboral.

De hecho, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, adelantó el viernes que el Ejecutivo dará un mes a las empresas para que puedan transitar de un tipo de expediente de regulación temporal a otro y que la intención es aprobarlo en el próximo Consejo de Ministros para llegar a tiempo al 1 de marzo.

"Vamos a una situación de un mes de transición para que las empresas puedan cambiar el modelo y aplicar directamente la reforma laboral", aseguró Díaz. "Lo que vamos a hacer es un mecanismo de adaptación de los ERTE actuales hacia la reforma laboral. Transitaremos desde el modelo actual al ERTE estructural", aclaró.

Todos a una

El sector tenía bastante claro que la baza para prorrogar los ERTE pasaba por el Mecanismo Red. "El Gobierno no quería la prórroga de los COVID, porque la reforma laboral no los recoge y los de fuerza mayor están pensados para un cese de actividad total, y hay agencias que sí están trabajando pero no al 100%", indican desde las empresas. "Y los ERTE Etop [por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción] en nuestro caso son complicados porque el 95% somos pequeñas y medianas empresas y necesitamos que esta transición se haga rápido y que los trámites sean fáciles", dicen.

Por ahora, a la espera de ver cómo se concretan las nuevas figuras de la reforma laboral, sindicatos y patronal van en sintonía. "Es importante la posición que fije la patronal, si apuesta por ello [por el Mecanismo Red] vamos todos a una. Creemos que el sector está muy delicado", indican fuentes de CCOO.

El sector está en un momento cuanto menos difícil porque, a día de hoy, también hay Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) sobre la mesa. Y, además, las empresas están concentrando buena parte de los fondos de rescate de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (la SEPI) porque no tienen capacidad de encontrar financiación por otras vías.

Quien está en plena negociación de un ERE es Viajes El Corte Inglés. De momento, están planteadas 549 bajas, que los sindicatos han instado a que sean voluntarias, en una plantilla que roza las 5.000 personas. A mediados del pasado año, la división turística del grupo de grandes almacenes selló su fusión con uno de sus competidores, Logitravel y dibujaba en el horizonte un recorte de empleo.

Ese ERE ya está en negociación pero la baza, según las distintas fuentes consultadas, es que los nuevos mecanismos de la reforma laboral lleguen a tiempo -y sean suficientes- para evitar que otras empresas vayan por el mismo camino que Viajes El Corte Inglés y destruyan más empleo.

Otro problema de fondo, asumen los operadores, es la situación de cansancio por parte de trabajadores, que llevan casi dos años en Erte; y de empresas, que llevan dos ejercicios bien sin actividad, bien a medio gas. "Hay mucho desgaste", indican fuentes sindicales.

Y, pese a esa situación la patronal asegura que está percibiendo que, al mismo tiempo y pese a que no se viaja, se crean nuevas empresas; incluidos algunos exempleados de grandes operadores que, tras salir de los grupos, empiezan la actividad por su cuenta.

De momento, de cara a primavera, Semana Santa y verano, hay cierto optimismo. "La gente tiene ganas de salir y viajar y se están reservando viajes. A no ser que haya una nueva ola [de coronavirus] parece que vamos a tener meses de bonanza", apuntan fuentes sindicales. Y si hay actividad puede que se recuperen los puestos de trabajo. "Sí, se podrá recuperar empleo. Puede haber una parte que se haya perdido para siempre, no somos ajenos a las evidencias, pero otra parte volverá", recalcan.