Un turista ha agredido a un sindicalista y a una 'kelly' en la primera gran huelga de camareras de piso en Ibiza, según CGT

Un turista ha agredido a un sindicalista de CGT y a una 'kelly' en el primer día de la huelga de camareras de piso de Ibiza, según ha denunciado CGT. Los hechos han ocurrido este sábado a primera hora de la mañana en el hotel Seaview de Port des Torrent, cuando uno de los residentes ha salido "enfadado" y ha agredido a los dos afectados porque el piquete informativo estaba haciendo ruido y había "molestado" a su hijo, según denuncia Rafael Sánchez, secretario general de la CGT de Ibiza y Formentera.

Sánchez asegura que el turista "ha quitado violentamente" la bocina a la camarera de piso, a quien no ha retorcido la muñeca, como informan algunos medios de comunicación. Cuando el sindicalista de CGT ha intentado mediar, el hombre le ha agredido a él. "Le ha destrozado la camiseta y le ha hecho arañazos. La Guardia Civil me ha llamado después, le he pasado el teléfono del compañero y él ha interpuesto una denuncia", comenta el secretario de CGT en las Pitiusas. Sánchez comenta que la 'kelly' ha preferido no denunciar los hechos y que no ha necesitado atención médica.

Primera gran huelga de las 'kellys'

Las camareras de piso de Ibiza han empezado este sábado la primera de las dos jornadas de huelga para reclamar una mejora de las condiciones laborales y una reducción de la carga de trabajo. Manuela Moreno, una 'kelly' del hotel Mare Nostrum, ha señalado a la agencia EFE que las cargas excesivas de trabajo les producen "depresión y ansiedad" y que, con esta huelga, lo que piden es que les traten como "personas y no como a animales".

Desde CGT calculan que hasta 210 mujeres forman parte de los piquetes informativos, dedicados a informar a las compañeras de las jornadas de huelga en tres zonas de la isla (Platja d’en Boss, Port des Torrent y en Es Canar). Aunque el sindicato asegura que la patronal hotelera no quiere dar información del seguimiento de la huelga, CGT apunta a que al menos un tercio de las 'kellys' la han secundado -unas 2.000 mujeres en total.

"Esto no ha hecho más que comenzar, es imparable. La huelga va a marcar un antes y un después", ha defendido Sánchez, quien ve en las jornadas de este fin de semana un ejemplo para el resto de asociaciones de camareras de piso del país. "Tendrá repercusión nacional, es la primera huelga de 'kellys' de este tamaño, aunque haya habido otros ejemplos menores en ciertos hoteles de España", concluye.