Rosario Sánchez serà nomenada aquest dimarts nova secretària d'Estat de Turisme

Rosario Sánchez, fins ara portaveu socialista a l'Ajuntament de Palma i exconsellera d'Hisenda amb Francina Armengol, serà nomenada aquest dimarts nova secretària d'Estat de Turisme, tal com ha avançat la Cadena Ser i ha confirmat elDiario.es. Sánchez, que va ser delegada del Govern a les Illes, ha renunciat a la seva acta com a regidora per substituir Rosana Morillo, que també va formar part del Govern d'Armengol -va ser directora general de Turisme-.

Sánchez serà nomenada nova secretària d'Estat de Turisme demà al Consell de Ministres. Rosana Morillo, que abandona el càrrec per voluntat pròpia, ocupava la secretaria d'Estat de Turisme des del 2022. Amb ella, Balears va tornar a recuperar un càrrec clau per a l'estratègia turística, així com per a la defensa dels interessos de les illes a Madrid.

Amb Sánchez, ja són cinc les persones de l'arxipèlag que s'han situat al capdavant de l'organisme dependent del Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme. El primer que va ocupar la Secretaria va ser Joan Mesquida (2008-2010), amb Miguel Sebastián (PSOE) com a ministre. Darrere seu, i amb el PP al Govern central i José Manuel Soria com a ministre, va ser Isabel Borrego (2011-2016) qui va aconseguir situar-se al capdavant de la Setur. Finalment, el 2018 el Govern va nomenar secretària la socialista Bel Oliver, amb el Ministeri de Turisme en mans de Reyes Maroto.