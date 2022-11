Rosario Sánchez, consellera de Hacienda balear: “Está sobre la mesa restringir a no residentes la compra de segundas casas”

Es la máxima responsable de las cuentas públicas de Balears y defiende a capa y espada la gestión llevada a cabo por el Govern en plena espiral inflacionista, además de ensalzar cada uno de los pasos que dio el Ejecutivo para hacer frente a los embates de la pandemia. Rosario Sánchez Grau (Palma, 1976) fue nombrada consellera de Hacienda y Relaciones Exteriores a principios de 2020 y, desde entonces, no ha dudado en aplicar políticas expansivas de gasto de apoyo a familias y empresas como lo ha hecho con la reciente aprobación de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para 2023, que, a su juicio -y a falta de su tramitación en el Parlament-, suponen la consolidación del escudo social puesto en marcha por el gabinete de Francina Armengol.

Se trata de unas cuentas que ascienden a 7.133,4 millones de euros, la cifra más alta de la historia. En esta entrevista con elDiario.es, Sánchez aboga por redefinir el actual modelo económico y caminar hacia un turismo que sea “respetuoso no solo con el medio ambiente, sino con la sociedad que lo acoge”. Frente a la rebaja de impuestos impulsada por otras Comunidades socialistas, asevera que el objetivo del escudo social anunciado por la presidenta del Govern es “ser lo más eficaces posibles” e intentar “salir de la crisis con las menores desigualdades”. Sobre la gestión del Ejecutivo durante las dos últimas legislaturas de Pacte de Progrés, afirma que lo más importante que se ha hecho ha sido “darle la vuelta al calcetín con una hoja de ruta clarísima consensuada con la sociedad”, reforzar los servicios públicos y, sobre todo, “mejorar la vida de las personas”.

Uno de los incrementos más significativos en los presupuestos para el próximo año es el relativo a la partida de turismo, ¿hay espacio para el replanteamiento del actual modelo turístico?

De hecho, el programa que se incrementa en turismo es precisamente el llamado 'Ordenación del sector y redefinición del modelo turístico'. Del mecanismo de Recuperación y Resiliencia de los fondos europeos Next Generation hay dos fondos específicos para Balears. Uno es de 233 millones de euros para transición energética con el objetivo de que las islas sean 100% sostenibles, y el otro, de 230 millones para la redefinición del sistema turístico y la modernización y mejora de los destinos turísticos maduros. ¿De qué se nutre este incremento? Del mecanismo de Recuperación y Resiliencia, destinado a transferencias sobre todo a empresas, a Consells Insulars y ayuntamientos para hacer para llevar a cabo esta política de redefinición y mejora de nuestro sistema turístico. Ahora tienen que salir de acuerdo con la Ley de Sostenibilidad Turística que propuso el Govern y aprobó el Parlament. Por ejemplo, ahora salen las convocatorias para las camas elevables y para las calderas a fin de mejorar la eficiencia energética de los establecimientos turísticos, la circularidad en el uso de los materiales, el ciclo del agua...

Una de las enmiendas que ha anunciado Podemos a las cuentas de 2023 pasa por incrementar el impuesto turístico en temporada alta, ¿qué opina al respecto?

Lo hemos comentado varias veces: la propuesta que sale del Consell de Govern, en el que estamos todos los partidos políticos, lo hace sin el incremento del impuesto de estancias turísticas. Luego, como todas las leyes que se tramitan en el Parlament, la ley de Presupuestos saldrá como tenga que salir y cada grupo político tiene la posibilidad de presentar enmiendas y de pedir y de cuestionar lo que sea de este proyecto. Lo que quiero decir es que este proyecto es un proyecto del Govern en el que estamos todos. Con respecto al impuesto de estancias turísticas, lo hemos dicho otras veces: desde que se creó en 2006, no fue concebido como un instrumento para regular la demanda. Para eso hay otros instrumentos como la ordenación turística o como ahora con la Ley de Turismo Sostenible, con la que se ha aplicado una moratoria a la creación de plazas.

¿Es factible en Balears mantener el nivel de generación de riqueza con un menor número de visitantes?

Ese es uno de los debates fundamentales que hay sobre la mesa sobre el modelo turístico y sobre el modelo económico, porque nuestra principal industria es el sector turístico. Yo creo que hay un consenso social y político de que no se puede seguir creciendo en cantidad, de que hay que modificar ese tipo de turismo de excesos que desgraciadamente hemos vivido y caminar hacia un turismo de calidad que sea un ejemplo. Yo creo que estamos caminando desde ahí. Se ha demostrado el interés que se mueve en otros países sobre lo que estamos haciendo: caminar hacia un turismo que sea respetuoso no solo con el medio ambiente, sino con la sociedad que los acoge. Y hay que poner esto en valor como un valor también de la experiencia turística: saber que estás colaborando con la mejora del territorio que visitas y respetando a las personas del territorio que visitas.

¿Está de acuerdo con los fines a los que está siendo dedicada la ‘ecotasa’, utilizada cada vez más para partidas más allá del medio ambiente, como la vivienda?

Me sorprende el discurso, aunque no el debate porque es parte de la vida política. Pero me sorprende el discurso porque precisamente esta convocatoria del Impuesto de Estancias Turísticas es probablemente la más sólida y potente que hemos tenido, una convocatoria que en ningún momento se salta las finalidades de la ley. Es tal como está prevista en el reglamento. Más del 50% de los proyectos se destinan a medioambiente. Hay proyectos de energía, de movilidad sostenible, como está contemplado en el reglamento. Y el tema de la vivienda no solo está incluido en el reglamento del fondo del turismo sostenible, sino que, además, después del debate de Política General de la Comunidad Autónoma se aprobó en el Parlament una resolución que establecía que el 25% de los fondos debían destinarse a la accesibilidad a la vivienda, que es uno de los retos fundamentales que tenemos como Comunidad Autónoma.

Otra de las enmiendas anunciadas, también por parte de Podem, va dirigida a reducir el dinero destinado a Marivent, que el próximo año ascenderá a 1,1 millones de euros, 123.224 euros más que en 2022. ¿Qué opina?

La Conselleria presenta una propuesta para Marivent y yo entiendo que el incremento que supone está relacionado con el incremento de los precios. Y como decía antes, cada uno de los grupos políticos que considera que las partidas de los presupuestos no son adecuadas o no encajan pueden enmendarlas. Veremos la suerte que tiene esta enmienda.

¿Pero cree que debería reducirse esa partida para los gastos que supone Marivent?

Ese es un compromiso que tiene la Comunidad Autónoma, que es el del mantenimiento del Palacio de Marivent, donde vienen los Reyes en verano. Históricamente se han dado pasos como la apertura de los jardines. Yo creo que es un cambio que tiene que decidir el Parlament y los grupos que dan apoyo al Govern. Lo que realmente me preocupa son los cuatro mil millones previstos para destinarlos a servicios públicos fundamentales, educación, salud y servicios sociales y que por primera vez sea un presupuesto capaz de impulsar un cambio en nuestro sistema económico. Me preocupa el presupuesto, lo que lo que tiene de transformador y de dar apoyo a las familias en un momento tan complicado con la inflación que vivimos.

Ha presentado unos presupuestos expansivos, con unos gastos que pueden consolidar determinadas prestaciones. ¿Le preocupa que esto pueda suponer un lastre para los futuros gestores, que no dispondrán de ayudas como las que ustedes han obtenido por la COVID o las procedentes Bruselas? ¿Se tendrá que apostar todo al IRPF y al IVA?

El presupuesto que se ha hecho para 2023 es el resultado de todo un camino desde 2015. Se hizo un trabajo muy importante de refuerzo de los servicios públicos fundamentales -educación, servicios sociales y salud- como garantes de la igualdad de oportunidades de las familias de Balears, que en 2015 estaban desmantelados y en una situación muy precaria. Y, en cuanto se ha podido, sabiendo que ha habido una pandemia de por medio, sabiendo que además ha habido una guerra en Europa, se han potenciado las inversiones transformadoras de nuestro modelo económico, de acuerdo con una hoja de ruta como es el plan de inversiones consensuado en la Mesa de Diálogo Social. Ese es el dibujo del presupuesto. Después de todos estos años de trabajo, creo que es un presupuesto que busca sostener a las familias con el escudo socialista tan importante, 200 millones de euros en 25 medidas, para hacer frente a la elevada inflación. Es un gasto puntual para este momento de alta inflación, pero también como un proyecto de futuro muy esperanzador para dar nuevas oportunidades a la población de Balears y a la sostenibilidad de nuestro sistema. Todo esto lo enmarcamos dentro de horizontes plurianuales, es decir, con cada presupuesto que hacemos o cada decisión que tomamos no vemos si se pueden pagar este año, sino si, con las proyecciones que tenemos, se van a poder pagar a futuro, porque la Comunidad Autónoma, obviamente, no se acaba este año ni se acaba en 2024.

¿Cómo se materializará esa sostenibilidad?

Tenemos que seguir siendo capaces de potenciar este cambio y a la vez de potenciar los servicios públicos. Y la sostenibilidad de este presupuesto está avalada por la autoridad fiscal independiente, que nos valora los presupuestos cada año y nos dice que está dentro de lo que es la razonabilidad. Además, en 2021 hubo superávit. Es verdad que teníamos los fondos extraordinarios para la COVID, pero en 2022 tampoco cerraremos por encima del déficit autorizado y probablemente cerraremos muy próximos al equilibrio. Esto da fe de la sostenibilidad de estas cuentas. La ratio de deuda sobre el Producto Interior Bruto (PIB) es lo que te determina la sostenibilidad de las cuentas. Estaremos a unos niveles que hacía diez años que no alcanzábamos, un 24%. Es cierto que muchos fondos han venido del Estado para sostener las finanzas en un momento en que había que ser muy expansivos, pero gracias a todas estas políticas expansivas el tejido productivo ha podido reactivarse. Hay mucha actividad económica en nuestra Comunidad Autónoma y eso es lo que nos permite también hacer estos presupuestos. La parte fundamental en cuanto a ingresos es el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas: 3.500 millones de euros para el sostenimiento de las rentas de las CC.AA.

Hablaba hace un momento del escudo social anunciado por el Govern. ¿Servirá realmente para paliar los efectos de la recesión económica entre las clases medias y bajas?

Está diseñado para eso. Está muy estudiado y encajado dentro de nuestros objetivos de impulsar medidas muy focalizadas a colectivos afectados y a circunstancias concretas. Ahora, por ejemplo, hemos recibido la noticia de que el Gobierno de España va a impulsar una medida para paliar los incrementos de los intereses en las rentas más bajas. Y nosotros en este presupuesto llevamos una deducción fiscal de 250 euros para los costes de los incrementos de los intereses de las hipotecas variables. Son cosas que están muy diseñadas para nuestra realidad. Por poner un ejemplo, las ayudas a los fijos, a los trabajadores de temporada, las ayudas complementarias de 600 euros para quienes estén cobrando el paro, el incremento del 15% de la renta social garantizada, dos pagos extraordinarios del bono social térmico, doblamos la paga de la dependencia, damos ayudas de 200 euros a las familias para la conciliación...

Otra cuestión fundamental, sabiendo que en nuestra Comunidad Autónoma la principal preocupación de la población -y en consecuencia también del Govern- es el acceso a la vivienda, es el impulso de un paquete de medidas destinadas a favorecer ese acceso, tanto fiscales, con una bajada del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales hasta el 4% de las viviendas de hasta 270.000 euros como un programa para que te puedan subvencionar el 100% del coste de la vivienda en la hipoteca, presentando un aval parcial por parte de la Comunidad autónoma por este 20% que normalmente los bancos no te financian con el incremento de las ayudas del alquiler. Lo decía en el Parlament el conseller de Movilidad y Vivienda, que el Instituto Balear de la Vivienda (Ibavi) nunca había tenido un presupuesto como este para construir vivienda de protección oficial para luego alquilar y poner en marcha otras medidas.

Todas las medidas que están en el escudo social están diseñadas para el momento y para las situaciones que provoca a las familias el tener menos renta disponible para hacer su vida ahora y algunas cuestiones estructurales como la cuestión de la vivienda. Son sobre todo medidas que favorecen el tener las necesidades básicas cubiertas por parte del sistema público. Esto permite, entiendo yo, tener una igualdad de oportunidades con el resto aunque tenga una renta más alta.

En el caso del Govern balear han optado por las ayudas directas y no por una bajada de impuestos como han implementado otras autonomías socialistas como la Comunitat Valenciana o como reclamaban desde la oposición. ¿Por qué?

En realidad es un mix lo que hemos hecho en esta Comunidad Autónoma. El objetivo del escudo social era ser lo más eficaces posibles. Hay una parte que es fiscal, como el incremento de los límites de renta para acceder a las deducciones, que se incrementan allá donde está el grueso de las declaraciones -hasta los 33.000 en la declaración individual y 58.800 en la declaración conjunta, que prácticamente es el 80% para que la gente pueda acceder; también deducciones muy importantes como son los 660 euros para las ayudas de escoletes, actividades extraescolares y cuidado de los hijos; 220 euros para la compra de libros; 150 por el incremento de las hipotecas; 100 euros de deducción también para el estudio de idiomas extranjeros; 1.650 si envías a un hijo a estudiar a Barcelona; 440 euros para la deducción de las personas jóvenes que tienen que pagar un alquiler; 440 para los seguros de los arrendadores...-. Y luego otra deducción que yo creo que es importante, que es que todas las ayudas que dé la Comunidad Autónoma no tributan en el tramo autonómico de IRPF. Y luego está la parte de ayudas directas que ya he mencionado, además de 50 millones de euros para las empresas en ayudas y préstamos sin coste de intereses, ni de apertura ni de estudio. También están las ayudas para el sostenimiento del pequeño comercio de proximidad. El tema no es si bajas o si subes impuestos. El tema es cómo lo haces mejor, cómo redistribuyes mejor y cómo ayudas mejor. Porque creo que el discurso del PP es un eslogan fácil, 'Bajamos impuestos', pero al final lo que propone el PP, que es una deflactación del 5% en la parte autonómica del IRPF, afecta a las rentas altas también porque funcionan como un escalón: si rebajas uno de los tramos lo estás rebajando también para las rentas más altas y luego para una renta de 30.000 euros le supone 10 euros al mes y, a cambio, están también metiendo en el mismo paquete quitar sucesiones y quitar patrimonio, que son impuestos que pagan más los que más tienen. Yo creo que lo más importante es intentar salir de la crisis con las menores desigualdades posibles y es hacia lo que nos hemos focalizado al diseñar este paquete.

Hablando de los que más tienen, este fin de semana Podem anunciaba que en su programa electoral incluirá la creación de un impuesto que penalice las casas vacías de los grandes tenedores. ¿Barajaría el PSOE esta medida?

Podemos fue el primero que propuso un impuesto de solidaridad de las grandes fortunas, que ahora ya es una realidad. Como todas las iniciativas que ha impulsado Podemos a nivel estatal y las que proponga cualquier cualquier grupo político -si son socios de gobierno tienes especial interés porque hay una afinidad- se estudia.

¿Pero el PSOE estaría de acuerdo con penalizar las casas vacías de los grandes propietarios?

Nosotros hemos tomado medidas con los fondos buitre que tenían las viviendas vacías para para especular para que, en ese caso, tengan la obligación de destinarla a alquiler social. O sea que son medidas de acceso a la vivienda dirigidas a favorecer la reducción de la especulación, una de las causantes de que no todo el mundo pueda tener un acceso a una vivienda digna como fija la Constitución. Yo creo que con todos esos paquetes de medidas debemos explorar todas las posibilidades.

¿Hay que restringir la compra de viviendas a los no residentes de Balears para paliar los incrementos de precio en el mercado?

Tenemos unas islas que son un paraíso y que son muy atractivas tanto para visitar turísticamente como para venirse a vivir. Esto es una realidad. Y lo que hemos hecho ha sido subir hasta el 12% el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales en los tramos de compra de vivienda de más de un millón de euros y hasta el 13% en la compra de viviendas de más de dos millones, porque es una realidad que hay mucha compraventa de viviendas de lujo, que atraemos mucha gente con gran poder adquisitivo a vivir a nuestras islas y que esto incrementa los precios. Hemos tomado muchas medidas en el paquete para ayudar a la gente a acceder a la vivienda, pero también habrá que tomar medidas para que los precios no se disparen tanto. ¿Y la restricción de la compra? Es una cuestión que está sobre la mesa.

El Govern aplazó los bonos interislas ante las buenas cifras registradas este verano, algo que suscitó las protestas de los grandes hoteleros, quienes además en su día pedían más ayudas y menos impuestos. ¿Ve lógicas las quejas de este sector?

Yo creo que cada sector y sobre todo las asociaciones que los representan procuran defender los intereses de sus asociados. En este sentido, el trabajo del Govern es mirar y trabajar por el interés general, que es lo que hacemos cada uno de los miembros del equipo de Gobierno en las cuestiones en las cuales somos competentes, como ocurrió con la COVID: cuando vimos el parón y cómo había afectado a las empresas, se trabajó muchísimo para que en las ayudas que estaba habilitando el Estado para los empresarios hubiera una partida específica importante para Balears, porque éramos la Comunidad Autónoma, por nuestro modelo económico, que más había sufrido las restricciones al transporte y la falta de turismo. Y así vinieron esos 855 millones de euros que estaban muy por encima de la media del resto de CC.AA. Pusimos toda la maquinaria a trabajar para que llegara al tejido productivo, a las grandes, medianas y pequeñas empresas a las que sabíamos que había que sostener. Esta es la línea en la que trabajamos, independientemente del colectivo afectado, y es como procuramos que nuestra economía se desarrolle de una manera equilibrada, que fomente la cohesión social y la sostenibilidad y que a la vez genere prosperidad.

Los Presupuestos Generales del Estado incorpora nuevas deducciones fiscales específicas para las islas a través del Régimen Especial de Balears (REB), tal como anunció Pedro Sánchez en Mallorca el pasado mes de octubre. ¿Cree que el sistema de financiación autonómico es justo para Balears?

Aquí hay varias cosas, como el hecho de que en los últimos años se ha producido un avance como nunca en el reconocimiento de lo que son las especificidades de Balears. Ahora se ha completado la aplicación de la parte fiscal del REB, esos incentivos a la inversión que pueden deducir la base imponible del impuesto de sociedades hasta un 90% o hasta un 80% la base del IRPF si eres autónomo si esa base de beneficios la dedicas a un fondo de para invertir en los próximos tres años. Y también una protección específica para lo que es fundamental para la diversificación de nuestro modelo productivo como son el sector primario y la industria. El año pasado tuvimos por primera vez en los Presupuestos Generales del Estado el factor de insularidad para compensar a Balears del déficit de inversiones del Estado en nuestro territorio. En el primer quinquenio esperamos que sean en torno a los 620 millones de euros de inversiones que decidiremos desde Balears de acuerdo con el plan estratégico de inversiones que comentábamos antes para potenciar un modelo económico más sostenible. Además, se blindan en el régimen especial las subvenciones al transporte de mercadería, al transporte de pasajeros, el descuento de residente y que los precios de la energía en nuestra comunidad autónoma sean los mismos que en la península. Hemos recibido más fondos del sistema de financiación de los que habíamos recibido nunca. Este año incrementamos un 26% porque la reforma que se hizo en 2009 era mucho mejor que el sistema de 2002, que se aprobó mientras Francesc Antich (PSIB) gobernaba en Balears y José Luis Rodríguez Zapatero en el Estado. La posición relativa de Balears ha mejorado.

¿Aquí se acaba la reivindicación? No, porque yo creo que nuestra situación es muy específica. Somos una comunidad autónoma portadora del sistema de financiación y lo que nosotros pedimos fundamentalmente es que recibamos en función de lo que aportamos. También que haya más transparencia, tener los datos de todo lo que ocurre en las comunidades autónomas para que podamos discutir todos con la misma información y aplicar criterios que favorezcan un desarrollo equilibrado. Aunque hayamos reducido la deuda durante esta legislatura, tenemos una deuda muy importante que proviene del sistema de financiación anterior a 2009 y queremos que de alguna manera se nos compense por esta infrafinanciación. Siempre tenemos un importe de deuda que tenemos que devolver y eso sí que consideramos que es absolutamente injusto.

Más allá de los presupuestos y la política fiscal, ¿cree que en las próximas elecciones autonómicas volverá a repetirse el Pacte? ¿Teme la entrada de Vox en un futuro gobierno autonómico?

Lo que veo es que el Pacte, después de ocho presupuestos y con la tramitación de este último, tiene una potencia y una salud de hierro, con un montón de ganas, con una hoja de ruta muy clara, con mucho trabajo hecho de diálogo y consenso con la sociedad y con muchísima capacidad transformadora y de mejorar la vida de los ciudadanos, como se ha hecho hasta ahora. Para mí, el horizonte de Vox participando en un gobierno es desolador, porque sería desmontar todo por lo que se ha trabajado durante todos estos años, no solo durante estos años de Pacte, sino durante todos los años de democracia. Los discursos que hacen en el Parlament son absolutamente desoladores.

Y en un ejercicio de autocrítica, ¿cuáles cree que son las tareas pendientes que el Ejecutivo balear no habrá podido cumplir cuando finalice esta legislatura y cuáles los avances que destacaría a lo largo de estos últimos cuatro años?

Para mí, lo más importante que se ha hecho esta legislatura es darle la vuelta al calcetín con una hoja de ruta clarísima consensuada con la sociedad de lo que queremos para esta comunidad autónoma. Yo creo que nadie planteará, y mucho menos después de la pandemia, que necesitamos una sanidad fuerte. Nadie cuestionará que una educación bien dotada favorece la igualdad de oportunidades de todo el mundo en esta comunidad autónoma y que tenemos que tener redes de soporte, infraestructuras en condiciones y transformar nuestro modelo económico en un sistema más sostenible desde un punto de vista medioambiental y desde un punto de vista social. Nadie cuestiona que uno de los desafíos importantes que tenemos es invertir en políticas de vivienda. Obviamente, si me pudiera aparecer un genio y pedir deseos, me gustaría que pudiéramos avanzar en todo mucho más deprisa. Pero lo que yo creo que es importante es tener una hoja de ruta, tener los fondos extraordinarios que se han conseguido durante esta legislatura de forma permanente como el factor de insularidad, haber impulsado un impuesto de estancias turísticas y haber conseguido un importe importante de fondos europeos para llevar todos estos planes a cabo. Tenemos la maquinaria en marcha para llevarlo todo a cabo, además de muchísimas inversiones transformadoras que ya están en marcha, todo el refuerzo del sistema sanitario, como Son Dureta, tenemos nuevas infraestructuras educativas, nuevas residencias para atender a una población que está envejeciendo cada vez más. Tenemos sistemas de protección de la ciudadanía muy engrasados. Yo creo que presentamos una hoja de servicio muy ilusionante para un futuro mejor para nuestras islas. Desde que empezó a gobernar el Pacte, el papel del sector público ha mejorado la vida de las personas.