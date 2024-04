Vox comença la seva ofensiva per derogar la Llei de memòria democràtica a les Balears amb el PP

En ple context d'atac a les polítiques de memòria històrica a les comunitats on Vox condiciona els governs del PP, el partit d'extrema dreta ha anunciat que registrarà aquesta setmana al Parlament balear la llei que proposa la derogació de la Llei de Memòria Democràtica de les Illes, que considera “sectària”. L'encarregada d'anunciar-ho ha estat la portaveu de Vox al Parlament, Idoia Ribas.

Segons Ribas, Vox espera que la iniciativa sigui tramitada amb normalitat i aprovada gràcies al vot favorable del PP. Tots dos partits controlen la Cambra balear amb la seva majoria parlamentària. D'altra banda, Ribas ha dit que la Llei de fosses -distinta la Llei de Memòria Democràtica- continuarà vigent i que “es garanteix que qualsevol persona que vulgui recuperar les restes dels seus avantpassats podrà i tindrà el suport institucional”. “No és cert que Vox estigui en contra de la recuperació de les restes dels avantpassats”, ha dit.

Quant a la Llei de Memòria Democràtica, la formació ha censurat que des dels poders públics “s'acoti una part de la història d'Espanya i se li impedeixi als ciutadans opinar lliurement sobre els esdeveniments que van succeir durant aquesta part de la història, sense tenir en compte altres parts”. “Nosaltres creiem que els polítics no han d'obligar les persones a interpretar la història d'una manera determinada”, ha explicat Ribas, defensant que Vox creu en la “llibertat”, segons les declaracions recollides per Europa Press.

Pactat des de fa temps

El PP ha deixat en mans de Vox la iniciativa de derogar la Llei de Memòria Democràtica de les Illes, la qual cosa formava part de l'acord de governabilitat que van rubricar tots dos partits per investir Marga Prohens (PP) com a presidenta de l'arxipèlag. Les formacions van acordar “garantir la memòria entesa com a element integrador per a la reconciliació, combatent qualsevol intent dels que intenten utilitzar-la per dividir els espanyols”, en el que va ser interpretat com un atac cap a la memòria històrica, malentesa per Vox com un intent de “dividir els espanyols”, en comptes d'una eina per reparar les ferides de la dictadura franquista i la Guerra Civil.

Des de llavors estava clar que PP i Vox derogarien la Llei de Memòria i Reconeixement Democràtics de les Balears. Van al·legar que “es buscarà sempre la reconciliació, evitant la manipulació històrica i ús partidista de les víctimes i del drama de l'enfrontament civil”. Sí que es compromet a realitzar polítiques per facilitar la recuperació, en general, de “persones mortes, sense discriminacions per motius ideològics o religiosos”, i a evitar la destrucció de monuments i elements històrics, procurant-ne el correcte manteniment i el coneixement dins el context històric.

Quines lleis són

En 2016, sota el primer mandat de Francina Armengol, va ser aprovada la Llei de recuperació de persones desaparegudes durant la guerra civil i el franquisme -més coneguda com a Llei de Fosses-, que dota a la Comunitat Autònoma de les competències en matèria de localització i identificació de persones desaparegudes violentament per raons polítiques, ideològiques i religioses, així com de prospecció i intervenció en les fosses de la Guerra Civil i del franquisme. Fins llavors, i enmig d'un gran buit jurídic, eren les entitats -tant Memòria de Mallorca com el Fòrum per la Memòria d'Eivissa i Formentera- les que duien a terme les tasques de recuperació de manera voluntària.

Des de 2016 -mitjançant el desplegament de fins a quatre Plans de Fosses- han estat localitzades 276 víctimes, han estat identificades 48 d'elles i 46 han estat retornades a les seves famílies. Entre elles es troba Aurora Picornell, més coneguda com la Passionera de Mallorca i icona del republicanisme a l'illa.

Dos anys després, en 2018, el Govern donava llum verda a la Llei de Memòria Democràtica de Balears, que ha permès a l'Executiu reconèixer i garantir els drets a la reparació, a la veritat i a la justícia de totes les víctimes de la Guerra Civil i la dictadura franquista. Aquesta normativa ha permès també al Parlament balear condemnar per primera vegada la dictadura franquista i rebutjar qualsevol totalitarisme i règim antidemocràtic.

Per la seva banda, el Govern central va anunciar la setmana passada que iniciaria accions contra els passos enrere del PP i Vox en matèria de memòria històrica. El Ministeri de Política Territorial i Memòria Democràtica, encapçalat per Ángel Víctor Torres, ha encarregat un informe jurídic per portar al Tribunal Constitucional l'ofensiva que ja estan duent a terme els dos partits a diferents comunitats: Aragó es va convertir en la primera a derogar la llei autonòmica, a la qual van seguir la Comunitat Valenciana i Castella i Lleó, que han presentat projectes amb el mateix objectiu. Ara s'uneixen les Balears.