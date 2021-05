Bruselas envía una carta al Gobierno para pedir aclaraciones sobre el plan de recuperación dentro de su fase de evaluación para los fondos europeos

España entregó su plan de recuperación a la Comisión Europea el 30 de abril. A partir de entonces, el Ejecutivo comunitario dispone de hasta dos meses para evaluar la documentación. Después, el Consejo –los Gobiernos– disponen de otros 30 días. A partir de ahí, puede empezar a llegar la primera parte de los fondos europeos, los 9.000 millones de prefinanciación.

Ese es el calendario y el procedimiento. En este contexto, la Comisión Europea ha enviado una carta al Gobierno español. "Durante todo el período de evaluación, la Comisión Europea está en contacto constante con todos los Estados miembros, incluida España, sobre el contenido de sus planes de recuperación y resiliencia", afirman fuentes del Ejecutivo comunitario, que no aclaran ni quién firma la carta, ni a quién va dirigida, ni cuándo se envió ni qué contenido tenía.

"Estos intercambios son una parte completamente normal, prevista en el procedimiento de evaluación de acuerdo con en el reglamento de los fondos de recuperación", prosigue Bruselas: "El objetivo es aclarar cualquier duda o pedir información adicional".

La Comisión Europea prosigue: "Mientras llevamos a cabo nuestra evaluación de los planes que hemos recibido, no podemos comentar sobre casos individuales ni proporcionar una evaluación preliminar. Nuestra evaluación se publicará como una propuesta de decisión de implementación del Consejo [los Gobiernos], acompañada de un documento de trabajo del personal que explica las opiniones de la Comisión sobre el plan".

Fuentes de Economía sostienen: "En relación a la comunicación con la Comisión Europea, hay que precisar que forma parte de los contactos que ha habido en los últimos meses. Se trata de una comunicación que ha tenido lugar con todos los países que han remitido su plan a Bruselas. En el caso de España, se trata de temas técnicos muy menores, no de exigencias de cambios en el plan".

Bruselas, además, explica que "durante todo el período de evaluación, la Comisión Europea actuará en estrecha cooperación con todos los Estados miembros con el fin de aclarar cualquier posible cuestión pendiente, por ejemplo, buscando información adicional. Esto se hace a través de varios canales, tanto durante las reuniones como por escrito. No haremos comentarios continuos sobre los diversos contactos durante el período de evaluación ni su contenido".

Fuentes de Economía explican que "no hay temas de fondo, sino que son cuestiones técnicas relacionadas con algunos de los miles de datos que se dan en el plan. En algunos casos de lo que estamos hablando no es de cambios, sino que son aclaraciones. Es una interacción habitual como la que hemos tenido durante meses y ahora serían los últimos flecos para aclarar algunos aspectos más técnicos que no afectan a los elementos de sustancia del plan".

"Dimensión social"

El fondo europeo para la recuperación tras la crisis económica, social y sanitaria del coronavirus está cerca de empezar a distribuirse. La mayoría de los países ya han ido entregando sus planes a la Comisión Europea, que ahora dispone de hasta dos meses para hacer su evaluación, tras la que llegará la del Consejo –los Gobiernos– que disponen de un mes más. En definitiva, "si todo va bien", el primer dinero puede fluir "a partir del verano". Así lo ha reconocido el vicepresidente económico de la Comisión Europea, Valdis Dombrovskis, en su intervención en la jornada sobre los fondos europeos organizada este miércoles por elDiario.es.

"España y sus gentes han soportado algunas de las medidas más duras del mundo contra esta pandemia", ha afirmado Dombrovskis en su mensaje de vídeo: "Si bien el confinamiento estricto ha ayudado a salvar vidas, ha paralizado la economía nacional". Ahora bien, según las previsiones económicas de primavera hechas públicas por la Comisión Europea la semana pasada y como recuerda el vicepresidente comunitario, "la economía de España debería recuperarse rápidamente este año y el próximo, y el crecimiento volverá a su nivel anterior a la crisis para finales de 2022". De acuerdo con los datos de Bruselas, España será el país que más crezca dentro de la UE en 2021 y 2022, por encima del 5% cada año.

"Felicitamos a España por estar entre los primeros países de la UE en presentar su plan a finales de abril", ha dicho el vicepresidente económico de la Comisión: "Dado que los expertos de la Comisión Europea lo están evaluando ahora, no puedo entrar en detalles. Sin embargo, es positivo ver el plan estructurado en torno a las transformaciones verdes y digitales, la cohesión social y territorial y también la igualdad de género.También es bienvenido el enfoque en inversiones transfronterizas en áreas estratégicas clave, como el hidrógeno, los microprocesadores y el 5G. El plan de España contiene elementos sobre transporte sostenible, impulso de la eficiencia energética en los edificios y energía limpia. Y también tiene una clara dimensión social".