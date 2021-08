Calviño cuestiona que crear una eléctrica pública sea una medida eficaz para abaratar la luz

La vicepresidenta de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha cuestionado este martes la utilidad de impulsar una empresa pública de energía para combatir la escalada en el precio de la electricidad, instando a priorizar "aquellas medidas que son eficaces" y "aquellos ámbitos que puedan tener un impacto real y no otras ideas", ha dicho, "que no son eficaces".

Así lo ha manifestado en declaraciones a los medios de comunicación desde la Subdelegación del Gobierno en Cádiz, tras ser preguntada por una propuesta defendida por sus socios de Gobierno, Unidas Podemos, a la que abrió la puerta la semana pasada la vicepresidenta para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, y el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, después.

"Tenemos que centrarnos en medidas eficaces y centrar nuestros esfuerzos en aquellos ámbitos que pueden tener un impacto real, y no otras ideas que ya sabemos que no son eficaces o no pueden llevarnos a los objetivos que tenemos, que es un sistema energético con la energía más limpia y barata posible", ha dicho, informa Europa Press.

Calviño ha defendido, por un lado, que el Gobierno trabaja hacia una transición ecológica, a partir de la introducción de energías renovables --"Las más limpias y baratas en este momento"-- y que, ante el aumento de costes que afectan al precio de la electricidad, ya ha adoptado otras medidas con las que espera reducir la factura en un 15%.

Entre ellas, ha mencionado la bajada de impuestos --rebaja del 21% al 10% del IVA y suspensión del impuesto a la generación que pagan las eléctricas, temporales ambas--, de cargos que soporta la factura --a través del Fondo Nacional de Sostenibilidad-- y también "atajar los beneficios a energías ya amortizadas".

Algunas de estas medidas, ha dicho Calviño, están "pendientes de la aprobación en el Parlamento" y espera que "sean aprobadas lo antes posible". Tanto el citado fondo, como el mecanismo para rebajar los llamados 'beneficios caídos del cielo' aún no han entrado en vigor.

El Gobierno, a través del Ministerio de Transición Ecológica, apostó finalmente por tramitar estas medidas como proyecto de ley, pese a la insistencia de Unidas Podemos de aprobarlas vía decreto. En el caso de la segunda norma, el Ejecutivo ha solicitado su tramitación por la vía de urgencia para acortar los plazos parlamentarios a la mitad.

Calviño ha celebrado la nueva subasta de energías renovables anunciada el lunes por la vicepresidenta de Transición Ecológica, Teresa Ribera, para adjudicar otros 3.300 megavatios (MW). Ribera hizo este anuncio tras la sucesión de cinco máximos históricos consecutivos en el mercado mayorista, que para este miércoles vuelve a subir (lo hace un 18%) y va a volver a superar la barrera de los 100 euros por megavatio hora.

La 'número dos' del Gobierno de coalición ha recordado que se trata de la segunda subasta de 2021, tras la celebrada a principios de año, que tuvo una "acogida ambiciosa" en una "gran respuesta por las empresas energéticas", y ha destacado que el precio medio se situó en unos 25 euros el megavatio hora.

"Nos puede servir como referencia para entender que cuanto antes avancemos hacia estas energías, antes podremos tener una energía que no solamente sea la más limpia, sino también la más barata", ha concluido.