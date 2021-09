El CEO de Ryanair carga contra los sindicatos por "pedir un aumento" tras bajar un 20% los sueldos en pandemia

El CEO de Ryanair, Eddie Wilson, ha criticado a los sindicatos españoles por pedir aumentos de sueldo "del 167%" y al Gobierno por rescatar aerolíneas en lugar de bajar las tasas aeroportuarias.

"No puedes pedir un aumento cuando la economía va en caída libre", ha dicho Wilson en un evento con los medios celebrado en Madrid. "En los últimos años, Ryanair ha llegado a acuerdos en todos los países europeos. España es el único país en el que aún no se ha cerrado nada. La pelota no está en nuestro tejado".

Según han explicado fuentes de la compañía a elDiario.es, Ryanair inició en 2019 un proceso de transición de la legislación irlandesa (mediante la que contrataba hasta entonces a sus empleados) a las legislaciones específicas de cada país. En ese proceso, la aerolínea ha llegado a acuerdos con los trabajadores de "todos los países" salvo España.

Estas mismas fuentes señalan que el acuerdo de convenio colectivo con los representantes de los pilotos, a través del sindicato Sepla, está cerca, pero que les cuesta entenderse con los representantes de trabajadores de servicios a bordo y cabina. Las conversaciones de esta parte las lideran los sindicatos USO y Sictpla. Ryanair asegura haber solicitado un "mediador" al Ministerio de Trabajo para acercar posiciones.

Desde USO aclaran varias cosas. La primera: que están negociando un convenio colectivo, no un simple acuerdo, y que este debe recoger muchas cláusulas. La segunda: que esa subida del 167% de la que habla Ryanair procede de sumar varios conceptos "básicos", como las guardias, las nocturnidades o las pagas extra.

"Nosotros tenemos un salario mensual estipulado en contrato y nos lo pagan doce mensualidades. Reclamamos que sean catorce o que las dos que faltan se prorrateen", afirma Lidia Arasanz, secretaria general de la sección sindical. "Cogimos todos los convenios de aviación de España y, aunque a todos nos gustaría tener el de Iberia, entendemos que es una low-cost y no pedimos locuras. No pedimos más que el resto".

Arasanz añade que la empresa quiere negociar las tablas partiendo de los salarios actuales, rebajados una media del 20% por la pandemia y con vistas a recuperarlos de aquí a 2024. Esta bajada de sueldo se hizo de forma acordada con los pilotos, a través del sindicato Sepla, pero se impuso de forma unilateral a los tripulantes de cabina. Ryanair utilizó los mecanismos legales disponibles (la llamada 'modificación sustancial de las condiciones laborales') para reducir sus sueldos sin necesidad de acuerdo. USO denunció la rebaja ante la Audiencia Nacional y está a la espera de ver qué dice la Justicia. En el último año, Ryanair ha recibido hasta siete condenas por abusos laborales, todas ellas recurridas.

Piden a AENA que baje las tasas

La low-cost se ha reivindicado como solución a la recuperación del turismo en España, para lo cual ha reclamado una bajada de las tasas aeroportuarias establecidas por AENA. La idea que ha transmitido es que, en lugar de rescatar a aerolíneas en bancarrota, el Gobierno debería incentivar a las que funcionan con medidas como esta.

"Es tiempo de estimular la recuperación del tráfico y del turismo y Ryanair es la mejor posicionada", ha defendido el CEO. "No queremos que España pierda oportunidad en recuperar la capacidad. Queremos una estrategia clara". Wilson ha explicado que países como Grecia o Suecia han puesto en marcha este tipo de medidas, por lo que España debería seguir sus pasos para mantener su liderazgo en turismo.

El CEO ha mencionado específicamente el rescate de Air Europa, que perdió el año pasado 427,7 millones de euros y prevé pedir más ayudas públicas. "¿Por qué das dinero público a una aerolínea fallida en lugar de hacer los aeropuertos más competitivos? Todos en esta sala hemos tenido nuestro primer trabajo en turismo. Es importante que la gente vuelva al trabajo tan rápido como sea posible".

Ryanair pide también la liberación de slots en el caso de que se cierre finalmente la compra de Air Europa por parte de Iberia, en aeropuertos como A Coruña, Gran Canaria o Vigo que hoy opera la compañía del grupo Globalia para que puedan pasar a aerolíneas que ofrecen precios más baratos.

La aerolínea ha explicado que prevé recuperar el 100% de su capacidad este invierno.