Directivos de la app de recursos humanos Factorial hablan entre risas del despido de una veintena de empleados

“Oye, por primera vez desde que empezamos este podcast somos noticia”, sostiene Jonathan Centeno, director de Crecimiento en la empresa Factorial, startup especializada en recursos humanos. El comentario, del último capítulo del programa radiofónico Charlas con Managers, es seguido de fuertes risas de Centeno y sus acompañantes en la tertulia, otros dos directivos de la compañía. ¿Cuál era la noticia? El despido de Factorial de alrededor de una veintena de trabajadores hace unos días, que publicaron varios medios, como El Periódico de Catalunya.

El episodio de Charlas con Managers ha sido borrado de la mayoría de sus canales, como Spotify, iVoox y Apple Podcast, aunque aún puede escucharse en Podtail. elDiario.es ha preguntado a Factorial por este comportamiento tras los despidos y la posterior retirada del programa de la mayoría de plataformas, pero no ha logrado ninguna respuesta.

Factorial, compañía que fundaron en 2016 Jordi Romero, Pau Ramón y Bernat Farrero, es una de las startups españolas que han alcanzado la categoría de 'unicornio', título con el que se conoce a las compañías valoradas por encima de la barrera de los mil millones de euros. Con lemas como “en Factorial creemos en las compañías que creen en las personas”, la empresa ofrece la automatización de procesos como el fichaje de la jornada, la organización de vacaciones o el envío de nóminas, entre otras gestiones administrativas.

Como ha ocurrido con otros 'unicornios' en los últimos meses, como Domestika, Factorial ha sido protagonista en varios medios por una ronda de despidos. El propio Jordi Romero, CEO de la compañía, anunció los despidos en su cuenta de Twitter el pasado 13 de julio, “un duro día para muchas personas de Factorial”. Romero los cifró en una docena de empleados del área de Producto. Fuentes de la plantilla señalan que los ceses han alcanzado a “algo más de 25 personas”.

Risas entre los jefes: “La verdad que estoy supercontento”

El podcast Charlas con Managers se anuncia como sigue: “Conoce el día a día de un manager en Factorial, desde el proceso de reclutamiento y la gestión de personas hasta el crecimiento de la empresa o las finanzas de nuestro equipo. Un espacio para hablar de nuestros problemas y cómo nos enfrentamos a ellos para seguir creciendo”.

Sin embargo, pese al “duro día” para la empresa que trasladaba Jordi Romero en su Twitter, el podcast de Factorial abordó la noticia desde la risa. Los tres directivos que comentan la información son el conductor del programa, Jonathan Centeno (Director of Growth), junto a Alejandro Rivers (Brand & Culture Director en Factorial) y Jacinto Fleta (Growth Manager), que son habituales del formato.

Centeno inicia el capítulo con una reflexión. “Creo que una cosa que se valora mucho, demasiado a veces, es el conocimiento. Es decir, como ‘esta persona lleva cinco años, tiene tanto conocimiento que si se va, lo perdemos’, ¿no?”, comienza. “Yo creo que lo tendemos a sobrevalorar demasiado [el conocimiento]. La gente aprende muy rápido, muy rápido. O sea, una persona que tiene las ganas, que tiene la motivación y que se quiere comer el mundo en dos semanas ha aprendido gran parte de lo que necesita para hacer su trabajo”, apostilla.

El primer tema que tratan los managers es precisamente los despidos de una veintena de sus trabajadores el mes pasado. Tras las risotadas iniciales por “ser noticia”, Jonathan Centeno precisa: “Para mal, lo hemos sido [noticia] para mal, al menos desde el punto de vista de la prensa, pero hemos sido noticia de las muchas que hemos comentado nosotros en este podcast. Prácticamente, parece que nos vamos a la quiebra”, dice y –de nuevo– se escuchan las risas de los jefes, “que Factorial está terriblemente mal”.

Centeno considera que sería “muy injusto” no tratar esta noticia, como suelen hacer con otras de su sector, y pide opinión a los otros dos directivos sobre cómo lo han vivido.

Alejandro Rivers considera que las noticias publicadas “contrastan” mucho con la realidad. El director de Marca (Brand) de Factorial sostiene que “en una startup los cambios son lo normal. Es decir, esto ha pasado ahora y el año que viene pasarán cuatro cosas más y al siguiente pasarán cinco porque es totalmente normal cambiar muchas cosas muchas veces”.

“En este caso ha habido la parte dura de dejar de contar con algunas personas, pero el enfoque startup es un poco ese: estar todo el rato iterando sobre lo que se hace para intentar encontrar la mejor forma de hacer y encontrar un hueco en el mercado”, añade Alejandro Rivers. “Entonces, los cambios no deberían ser sorpresa en una startup”.

Yo la verdad que estoy supercontento. Más allá de que esto ha afectado a personas y las decisiones difíciles nunca son fáciles de comunicar, ni de tomar, pero yo estoy contento porque creo que es algo que como empresa lo necesitamos

“Yo he leído auténticas barbaridades”, dice por su parte Jonathan Centeno, interrumpido una vez más por risotadas. “Todos sabemos cómo es Twitter. Pero también internamente se han vivido desde muchas perspectivas”, valora el director de Crecimiento. “Al final, la gente que ya no sigue y que trabajaba mano a mano, ostras, pues es todo muy, muy, muy dramático y es normal”, pero “otra gente que estaba en otra parte de la compañía y prácticamente dice '¡ah, ¿que hemos hecho cambios en Producto?'”, reflexiona Centeno, comentario que causa una ligera risa en la tertulia.

Jonathan Centeno añade que, personalmente, está “supercontento” con la decisión, “en el sentido de que, más allá de que esto ha afectado a personas por el cambio, y obviamente las decisiones difíciles nunca son fáciles de comunicar, ni de tomar, pero yo estoy contento con el cambio porque creo que es algo que como empresa lo necesitamos, o al menos esa es mi perspectiva personal. Y creo que nos va a ayudar mucho a terminar de enfocar los siguientes años que tenemos por delante como compañía y los objetivos de hacia dónde queremos ir”.

Jacinto Fleta considera que “hay una gran diferencia entre lo que se percibe de fuera y desde dentro”: “Desde fuera, la mayoría de prensa o comentarios son negativos porque se han tenido que tomar decisiones complicadas, pero yo lo enfoco más como una forma nueva, diferente de trabajar en Producto, que nos va a ayudar a estar mucho más cerca del cliente, mucho más cerca del mercado y que tiene sentido”, considera. El jefe de Crecimiento añade que “se ha tenido que dejar de contar con gente que tiene un talento brutal, pero sí que es verdad que parece como que ha sido el apocalipsis en Factorial, cuando realmente no”.

Rivers y Centeno lamentan que la prensa no informa con todo el contexto sobre los ceses. “Estoy seguro de que de lo que nos estamos quejando nosotros lo hemos hecho también. Es probable que alguna noticia que hayamos comentado, al no tener el 100% del contexto, no hayamos sido precisos y es lo mismo que nos está pasando ahora”, dice Jacinto Fleta, a modo de autocrítica. “Hemos probado nuestra propia medicina, ¿eh?”, responde mofándose Jonathan Centeno, acompañado por las risas de Rivers.

Críticas en redes sociales

El episodio de Charlas con Managers fue objeto de críticas por muchos usuarios de redes sociales, que reprochan su comportamiento hacia las personas que habían sido despedidas y condenan este comportamiento empresarial.

Esto es MUY loco. En una compañía decente esta gente estaría en la calle. https://t.co/BmOGR4mFHj — Manel Abella (@manelmourning) 5 de agosto de 2023

Para mi, la reducción de personal por motivos estratégicos puede tener sentido, ya lo explicó el CEO, el problema es el enfoque, quitándole hierro al asunto con bromas, que le dan en el podcast, deberían haber sido muchísimo más serios y empaticos, la imagen que han dado es mala — Ana Carmona (@nhan_bcn) 5 de agosto de 2023

¿Era necesario alardear de los despidos de Factorial? En el último podcast de Charlas con Managers hablan entre risas de los despidos y de la imagen en los medios que ha provocado la situación. Solo he aguantado 5 minutos.

People first, decían. Qué mal gusto. — Bea Rubio (@bea_rubio) 4 de agosto de 2023

Creo que confunden el contexto, y hablan de cosas tan serias como despidos de una manera muy frívola. No son "cosas que pasan en las startups" afortunadamente pasa muy poco y nunca he visto justificarlas así. — Jonanortiz (@ortizjonander) 4 de agosto de 2023

Desde la plantilla, las risas de los directivos “han sentado muy mal, es una total falta de empatía”, apunta una fuente a elDiario.es. “El ambiente que se ha generado es horrible, no es cierto que haya gente que no se haya enterado de los despidos en otros departamentos”, añade. “Esa falta de tacto del podcast se siente dentro. Aquí tienes que producir a muerte y, si no, hasta luego. Yo he vivido siempre una sensación de intranquilidad, de que te puedes marchar”, lamenta.