Escrivá dice que hay que evitar que recaiga sobre los jóvenes el gasto en pensiones de los 'baby boomers'

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, se ha referido este lunes a sus polémicas declaraciones sobre que los 'baby boomers' sufrirán un "ajuste moderado" de su pensión o tendrán que trabajar durante más tiempo con el nuevo mecanismo de equidad intergeneracional que deben negociar Gobierno, sindicatos y empresarios.

"El esfuerzo no puede recaer en los jóvenes. Tenemos que buscar entre todos cómo evitarlo y del mismo modelo que hace un año parecía difícil llegar a un acuerdo sobre las jubilaciones anticipadas y demoradas, estoy convencido de que nos pondremos de acuerdo. Hay distintas formas de hacerlo", ha agregado el ministro.

Escrivá, en declaraciones a La Sexta recogidas por Europa Press, ha insistido en que "no se expresó bien" y que fue inoportuno, pues el día que hizo esas reflexiones fue el día que se firmaba el acuerdo de pensiones alcanzado con los agentes sociales. "Era el día de poner en valor el acuerdo", ha reconocido.

El ministro ha explicado que no se trata de que los 'baby boomers' cobren menos pensión o trabajen más tiempo sino de que los jóvenes de hoy, los hijos de esa generación, no soporten el mayor gasto en pensiones que supondrá la llegada de sus padres a la edad de jubilación.

La de los jóvenes, ha explicado Escrivá, es una generación más pequeña y "estrecha" que la de los 'baby boomers' y que además padece "mucha precariedad laboral". "Tenemos que interiorizar que ellos no pueden soportar determinados costes y no me refiero sólo a las pensiones, sino a todas las políticas públicas. Hay que proteger a los jóvenes", ha indicado.

Así, al igual que el componente de género se ha ido incorporando al diseño de las políticas públicas, el ministro cree que este componente juvenil debe introducirse en la confección de las políticas públicas.

En todo caso, ha apuntado que las medidas pactadas en el acuerdo social son "suficientemente sustantivas" como para "igual no haga ni falta" aplicar el mecanismo de equidad intergeneracional que sustituirá al factor de sostenibilidad. "Por si acaso hubiera que pensar en algo más o no, hay que tener un marco de referencia, por eso tenemos que acordarlo", ha apuntado.

Para Escrivá, este mecanismo "no es lo más trascendente" del acuerdo con los agentes sociales, pues lo más importante es que las pensiones se actualizarán con el IPC y que la edad efectiva de jubilación se va a ir demorando gracias a un buen esquema de incentivos. "Con un buen esquema de incentivos podemos conseguir que la gente trabaje más años, y ese es el elemento más potente para la sostenibilidad del sistema", ha añadido.

Así, "dentro del paquete agregado", el mecanismo de equidad intergeneracional "es un tema menor y perfectamente manejable", ha insistido el ministro, que ha recordado que el acuerdo alcanzado con los agentes sociales se mueve dentro de los parámetros de las recomendaciones del Pacto de Toledo.

Mecanismo de equidad intergeneracional

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha afirmado que la negociación del mecanismo de equidad intergeneracional, que sustituirá al factor de sostenibilidad, empezará a negociarse "seguramente" durante este mismo mes de julio. En un desayuno de Nueva Economía Forum, Álvarez ha señalado que el acuerdo de pensiones firmado la semana pasada "es sostenible y viable".

"Lamento que tengamos que estar hablando de esto y no del acuerdo", ha dicho, tras apuntar que en la negociación que se va a abrir se va a tener la oportunidad de hablar de todo lo que tiene que ver con el equilibrio financiero de la Seguridad Social.

Desde su punto de vista, "es una falacia abrir un debate que se ha cerrado con la firma del acuerdo en Moncloa". "Está cerrado porque el elemento clave y fundamental es que, por primera vez, el Estado va a pagar a la Seguridad Social aquellos gastos que no le son propios", ha apostillado.

"La Seguridad Social tiene que hacer algunos retoques, sobre todo desde la perspectiva del destope. Si tanto hablamos de Europa y de cómo se mantienen los sistemas europeos, somos el país de la Unión Europea que tiene el tope más bajo, pero con grandísima diferencia", ha dicho.

Por otro lado, ha destacado que el elemento fundamental para ver la viabilidad del sistema es si se gasta en torno a lo que se produce. "España está en el 10% de PIB, suponiendo que todo vaya como algunos estudios plantean, nos situaremos en el 13% o 14% del PIB, que es asumible y por lo tanto viable", ha dicho.