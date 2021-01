Escrivá culpa a otros miembros del Gobierno de crear un relato falso sobre la ampliación a 35 años del cálculo de las pensiones

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha tratado de zanjar este miércoles la polémica sobre la ampliación del periodo de cálculo de 25 a 35 años. Escrivá ha mostrado en una entrevista bronca y tensa con Carlos Alsina en el programa Más de uno su "desconcierto e incluso decepción de que la presenten con una narrativa que nunca me habrán oído a mí, sino que se ha creado artificialmente a partir de una realidad que no existe" y ha lanzado el consejo de que "escuchen al ministro responsable y no a lo que viene de otros sitios".

Sin embargo, la medida sí estaba en los documentos preparatorios y los borradores previos a la elaboración de la ficha relativa a las pensiones que el Ejecutivo estaba diseñando en el Plan europeo de recuperación por la pandemia que ha enviado esta semana a Bruselas, según explicaron fuentes gubernamentales a elDiario.es. La vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño reconoció en una rueda de prensa que el debate sobre la ampliación del periodo de cálculo estaba abierto en el Gobierno y mencionó la posibilidad de permitir que se excluyeran algunos años por parte de los trabajadores.

"El periodo de cálculo no es ni de lejos el elemento central de lo que estamos discutiendo. Yo no puedo estar saltando a cantidad de cosas, a éstas y muchas otras. No voy a estar reactivo sobre lo que yo elaboro y construyo (...) No voy a estar en el juego de que me marquen la agenda desde fuera", ha apuntado Escrivá evidentemente enfadado ante la insistencia de Alsina.

"Tenemos que hacer muchos cálculos y muchos estudios más a nivel de microdato y en eso estamos, esa es la parte más difícil de precisar de todo lo que hay y esto es lo que está en el Pacto de Toledo, lo que hemos contado y lo que hemos mandado a Bruselas. Todavía estamos haciendo cálculos para saber cómo responder a lo que ha pedido el Pacto de Toledo", ha subrayado.

Esta martes, a preguntas de este medio en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, María Jesús Montero había respondido que el último borrador enviado a Bruselas sobre la reforma de las pensiones "no lleva ningún tipo de alteración respecto a lo que actualmente existe" sobre el cómputo de las pensiones. Es decir, que el Ejecutivo habría decidido no incluir la propuesta de ampliarlo a 35 años, como se debatía internamente. Con la legislación actual, ese periodo alcanzará los 25 años cuando se despliegue del todo la reforma de las pensiones pactada en 2011. En 2021, se toman de referencia 24 años.

Preguntado por si con sus declaraciones estaba haciendo un reproche a los medios de comunicación o miembros del Gobierno, el ministro ha comentado en un primer momento: "No tengo los elementos como para tener un criterio fuerte y no me siento en la capacidad para opinar". Pero en un segundo momento, Escrivá ha añadido que no iba "a estar en el juego de que marquen la agenda desde fuera" y que estas polémicas responden a "la creación de una narrativa para dar una sensación de confrontación".

De hecho, el ministro ha respondido que el mismo día en que el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, aseguraba que la ampliación del periodo de cálculo a 35 años no llegaría al Parlamento, él dio una entrevista a 'El Periódico de Cataluña' en el que negaba lo de la ampliación del periodo de cálculo. En la entrevista, Escrivá sí admite que hay un segundo paquete de medidas en la reforma de pensiones, sobre la que aún asegura que su equipo tiene que hacer cálculos, en el que se encuadra el debate de ampliar el periodo de cálculo de la pensión que siempre se haría de acuerdo con los agentes sociales.

"No es la realidad que yo vivo, en éste y en otros temas, como el Ingreso Mínimo Vital. Hay como un patrón. No es la primera vez que oímos cosas que luego no se compadecen con lo que luego se legisla. Igual soy un ingenuo y me pierdo un poco en todo esto", ha afirmado el ministro.