España no transpondrá el 7 de junio la ley europea de Propiedad Intelectual

Madrid, 31 may (EFE).- La transposición a la legislación española de la Directiva de Derechos de Autor en el Mercado Único Digital no se hará efectiva el próximo viernes, por lo que a partir de esa fecha se abre un plazo de gracia de seis meses más que, de no cumplirse, podría suponer una sanción para España.

Según ha informado hoy el ministro de Cultura, José Manuel Rodríguez Uribes, el Consejo de Ministros de mañana no llevará la aprobación de esta transposición, por lo que no se hará efectiva el próximo 7 de junio como estaba previsto, ya que "primero tiene que producirse" una reunión con el comisario europeo de Mercado Interior, Thierry Breton.

"Él se comprometió a sacar unas orientaciones generales para todos los países. Llevamos todo un proceso en España escuchando a todos los editores de prensa, porque yo lo que quería era que cuando tomemos la decisión, que será cuando cerremos la fórmula, sea lo más integradora posible y lo más compatible con todos los sectores. Pero antes tienen que producirse esas orientaciones de la Comisión Europea", ha dicho Uribes.

Asimismo, titular de Cultura ha matizado que esta transposición debe ser lo mas "parecida posible" a la que se haga en el resto de países miembro con el objetivo de que haya "armonía" en toda la Unión Europea.

Se retrasa así la adaptación a la normativa española de esta ley que en nuestro país tiene un conflicto que enfrenta a editores de prensa y autores en el llamado punto 15, el que otorga a los editores de prensa (como Google) el derecho a conceder o no el visto bueno a webs con ánimo de lucro.

Respecto a este punto, plataformas como "Seguir Creando en digital", compuesta por asociaciones profesionales de creadores y entidades de gestión de derechos, han pedido de manera insistente al Gobierno que la transposición de la Directiva de derechos de autor en el mercado único digital reconozca "específicamente" los derechos de propiedad intelectual.

"Seguir Creando en digital" expone también su preocupación ante la posibilidad de que la transposición no refleje el legítimo derecho de los autores a una negociación colectiva con transparencia sobre las condiciones de explotación de sus obras, sobre los usos a los que son sometidas y sobre la remuneración que les corresponde y a la que alude el artículo 15 de la Directiva.

En este sentido, y según ha declarado a Efe la directora de la Coalición de Creadores e Industrias de Contenidos, Carlota Navarrete, al no trasponer la directiva europea el próximo 7 de junio se abre un plazo de gracia de 6 meses más "y a partir de ahí es cuando podría ser sancionada España por la UE por no haberlo hecho".

Un retraso que, según detalla, están teniendo casi todos los estados miembros, menos Holanda y Francia, que ya lo han hecho parcialmente.

"Es una transposición absolutamente esencial para el presente y futuro de la industria cultural española y europea, y por ello hemos trasladado intensamente al Gobierno la importancia de una transposición literal que no dé lugar a interpretaciones que buscan debilitar la posición estratégica de nuestro sector en pro de intereses de grandes conglomerados extra-comunitarios", ha matizado Navarrete.

La directora de la Coalición ha alertado además de que no trasponer esta directiva "adecuadamente" puede representar "una seria amenaza para las industrias culturales españoles y europeas".