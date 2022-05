Garamendi pide que los fondos europeos cubran “el 50%” de los proyectos de las pymes

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha pedido al Gobierno que considere la posibilidad de aumentar al 50% la financiación de los proyectos que las pymes presentan para ser subvencionados con fondos europeos. “Actualmente la financiación de estos fondos es del 30% para las pymes, que con los problemas de liquidez ha habido con la pandemia hace que las ayudas realmente no estén llegando”, ha afirmado el representante de la patronal en un evento organizado por elDiario.es sobre los Fondos EU-Next Generation. “España es un país de pymes y ahí es donde más debe llegar este planteamiento de transformación”, ha expuesto.

Garamendi ha puesto como ejemplo el Kit Digital, “que es un programa bien armado”. Se trata del plan para repartir las ayudas europeas destinadas a la digitalización de las pymes y autónomos, puesto en marcha por la Secretaría de Estado de Digitalización en IA, dependiente del Ministerio de Asuntos Económicos. “En el Kit Digital, que está bien diseñado, la ayuda para esa transformación, es del 100%”, ha insistido.

Durante la entrevista, el presidente de la CEOE ha hecho otras reclamaciones al Ejecutivo, como solucionar el “cuello de botella” que se produce en el reparto de los fondos. Esto es, a su juicio, una consecuencia de que estos se gestionen al 50% entre el Gobierno y las comunidades autónomas. “De los 19.000 millones de euros que vinieron en 2021, se aplicaron 11.000. Hay un desfase de 8.000 millones”, ha manifestado: “Desde el punto de vista administrativo, de gestión, hay un cuello de botella”.

Para solucionarlo, Garamendi ha ofrecido la gestión de la banca como elemento vertebrador de las ayudas por su conocimiento de la situación concreta del tejido empresarial de cada territorio, recordando que es un modelo que ha funcionado bien en otros proyectos de financiación pública como los créditos ICO. Esta voluntad de tramitar las ayudas europeas es petición tradicional del sector bancario.

“Los sindicatos han demostrado muchísima responsabilidad”

El presidente de la CEOE también se ha referido a la situación de la mesa de diálogo social. Asegura que la patronal no seguirá negociando una subida de los salarios acorde a la inflación pero pide que eso no se interprete como una ruptura: “Nosotros no hemos roto nada, solo hemos constatado que no podemos llegar a un acuerdo en este tema”.

“Debe haber una moderación salarial para impedir un efecto de segunda ronda de la inflación que la hiciera estructural”, ha opinado, explicando que la patronal no ha puesto una cifra para aumentar los sueldos “por varias razones. La primera porque hay empresas y sectores que van bien y otros que no van bien. Homogeneizar una cifra es complicado porque a unos les puede parecer poco y otros excesiva”.

“El objetivo de los sindicatos, que es legítimo pero que nosotros no compartimos, es que se indexara la inflación en los convenios cuando justamente en todo el mundo se recomienda todo lo contrario”, ha continuado. Garamendi asegura que desligar la inflación de los salarios podría suponer mejores condiciones para los trabajadores, aunque no ha explicado cómo: “Podríamos conseguir que la subida de los salarios sea mayor”.

En cualquier caso, ha recordado que la mesa de diálogo social ha conseguido “importantes acuerdos” como la ley rider o la ley del teletrabajo. “Son muchos acuerdos, muy potentes que hemos hecho entre los trabajadores y los empresarios, con responsabilidad”, ha recordado, por lo que ha pedido que los sindicatos no abran un conflicto sobre los salarios. “Es legítimo que los sindicatos hagan sus planteamientos y reivindicaciones. La palabra ”conflicto“ ya me gusta menos, lo que pido es responsabilidad”.

“Hasta hoy los sindicatos con los que yo he tenido la suerte de sentarme lo que han demostrado es muchísima responsabilidad”, ha concluido Garamendi.