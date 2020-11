El Gobierno anuncia que bajará del 21% al 4% el IVA de las mascarillas de venta al público

El Gobierno bajará el IVA de las mascarillas de venta al público. María Jesús Montero, ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, ha aprovechado el debate de enmiendas a la totalidad de los Presupuestos Generales del Estado de 2021 para anunciar que se reducirá del 21% al 4% la tasa a las mascarillas que se venden al público. Este impuesto se había convertido en uno de los arietes de la oposición contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Aunque Montero ha señalado que este martes habían recibido una carta de la Comisión Europea que autorizaba la rebaja, la realidad es que el Gobierno tenía asegurado desde el pasado 20 de octubre al menos que Bruselas no abriría un proceso de infractor como publicó elDiario.es.

Además, Montero ha apuntado que el Gobierno estará "vigilante para que rebaja del IVA sea en el precio para el consumidor final y que no se traslade al margen de los fabricantes" y que este jueves la Comisión Interministerial de Precios de Medicamentos (CIPM) abordará en el orden del día una rebaja del precio máximo de las mascarillas quirúrgicas.

El anuncio de la bajada del IVA provocó un fuerte revuelo en la bancada de la derecha, donde los diputados de PP y VOX recriminaron a voces el anuncio de Montero. La ministra ha asegurado que la decisión de ha tomado "cuando la Comisión Europea nos confirmó por escrito que no abrirá un procedimiento de infracción por incumplir la normativa comunitaria. El reglamento establece que está prohibido aplicar un IVA reducido a las mascarillas de uso particular".

Montero ha asegurado que esta medida "se aprobará el martes por Real Decreto-ley" en el próximo Consejo de Ministros. De esta manera, la compra de mascarillas por parte del público tendrá una carga impositiva más cercana a la de los centros hospitalarios y las administraciones públicas, que disfrutan de una del IVA del 0% del material sanitario de protección personal como mascarillas, geles desinfectantes o guantes.

Para justificar el retraso en la aprobación de la rebaja impositiva, Montero ha subrayado que el Gobierno no podía poner "en riesgo al país por un incumplimiento", de manera que no se podía aplicar una medida que contraviene la normativa europea sin tener garantías de que España no se verá condenada a pagar una multa por ello.