El Gobierno responde al Banco de España: "El problema de déficit público no está en el sueldo de los funcionarios"

Dos grandes pesos del Gobierno de coalición han salido este jueves a responder a las críticas del gobernador del Banco de España por la subida de las pensiones y del sueldo de los empleados públicos en 2021. La vicepresidenta económica, Nadia Calviño, ha afirmado que le "sorprende que alguien pueda cuestionar el alza de las pensiones" para que el colectivo no pierda poder adquisitivo, como ha consensuado el Pacto de Toledo, en una entrevista en Espejo Público. Por su parte, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, ha criticado que el responsable del regulador bancario arremeta justo contra estas partidas: "El problema fiscal o de déficit público de España no está precisamente en las remuneraciones de los funcionarios".

La subida del 0,9% de las pensiones, del 1,8% del ingreso mínimo vital, 25.012 millones para desempleo y otras partidas laborales de los Presupuestos

Ambos responsables del área económica del Gobierno han reaccionado así las críticas del gobernador del Banco de España en la comisión de Presupuestos del Congreso de los Diputados sobre los incrementos del 0,9% de las pensiones y de los sueldos de los empleados públicos en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2021. Pablo Hernández de Cos sostuvo que no consideraba adecuados estos incrementos en un contexto de "fragilidad de la economía" como el actual y, en concreto, sobre el alza salarial de funcionarios abogó por que se focalizaran solo en determinados colectivos, como "el personal sanitario".

"Me sorprende que alguien pueda cuestionar el alza de las pensiones", ha sostenido la vicepresidenta Calviño, que ha justificado también la subida salarial general para los empleados públicos: "No se trata solamente del colectivo sanitaria, estamos hablando también de los policías, del Ejército, de todos los funcionarios que están permitiendo que se paguen las pensiones, las prestaciones sociales, etc.".

Calviño ha recordado que el mantenimiento del poder adquisitivo también tiene una función de "sostenimiento de las rentas del conjunto de la sociedad y, por tanto, la capacidad de recuperación del consumo y de la actividad en los próximos meses", en unas declaraciones que se pueden consultar en el siguiente tuit.

El ministro José Luis Escrivá, antes responsable de la AIReF y con una dilatada carrera en el análisis económico en el sector privado y organismos internacionales, ha destacado que en su opinión las valoraciones "más interesantes" del gobernador del Banco de España deberían ser las que atañen a sus competencias, como qué opina de la política monetaria, qué hará el Banco Central Europeo, cuál es la política macroprudencial del organismo, qué va a ocurrir con los bancos en esta crisis y cuáles son sus previsiones de inflación, entre otras, ha explicado en un desayuno informativo organizado por Europa Press.

Aun así, ha afirmado que Hernández de Cos "tiene todo el derecho a hablar" y opinar sobre estas dos subidas en los Presupuestos, que el ministro de la Seguridad Social considera "absolutamente legítimas". José Luis Escrivá ha subrayado que en estos momentos es fundamental transmitir "certidumbre" a la población y "mantener el poder adquisitivo" es una vía para ello, que "no pone en cuestión" cuestiones cruciales a medio plazo como la consolidación fiscal en España.

El ministro ha recordado que España tiene un problema fiscal y de déficit público desde hace años, que agravará la pandemia, pero ha criticado que se arremeta de manera concreta contra estas partidas que afectan a empleados públicos y pensionistas en los Presupuestos de 2021. "El problema fiscal o de déficit público de España no está precisamente en las remuneraciones de los funcionarios, ni en el capítulo uno de los Presupuestos", ha zanjado Escrivá.