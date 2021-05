Iceta pretende recortar los procesos selectivos de empleo público para acelerar la reducción de la temporalidad

El ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, quiere agilizar las oposiciones de la Administración General del Estado (AGE) y pasar de tres a dos el número de procesos selectivos, según ha señalado este miércoles en una rueda de prensa para presentar las orientaciones para el cambio en materia de selección en la AGE. La directora general de Función Pública, Isabel Borrel, ha señalado que se va a comenzar con la agilización de las oposiciones ya desde este mismo viernes.

De hecho, este viernes habrá 14 convocatorias de 10.254 plazas. De estas, 3.200 corresponden a nuevo ingreso, 1.428 a procesos de estabilización y 5.805 a promoción interna. "Se introducen cambios que acortarán sensiblemente los plazos, con la realización, por ejemplo, de los exámenes teórico y práctico en el mismo día", según Borrel.

El ministro ha subrayado que se van a simplificar las pruebas selectivas, a celebrar en el mismo día y ya no será obligatorio que una de ellas se produzca en Madrid, sino que habrá 19 puntos donde se realizarán esos procesos selectivos, "porque queremos que haya una igualdad real de acceso y que el resultado del acceso responda a la diversidad social, territorial y de género".

También ha destacado que se va a potenciar el carácter práctico de las pruebas y a promover la promoción interna "para romper con la idea de que entras en la Administración y te acabas jubilando en la misma plaza". En esta línea, ha apuntado que la experiencia que se va adquiriendo en la Administración va a permitir también una promoción y una verdadera carrera profesional en la función pública.

Iceta ha explicado que estas orientaciones para el cambio en materia de selección en la AGE se van a concretar en un Plan Ejecutivo, que será elevado a la Comisión Superior de Personal antes del 31 de diciembre de 2021. Además, ha apuntado que aunque se quiere garantizar su plena efectividad en la Oferta de Empleo Público (OPE) de 2025, la idea es la de "ir acercándolo desde ya".

La excesiva temporalidad de los empleados públicos no es un secreto. La encuesta de la EPA ya anticipaba el sonoro incumplimiento del acuerdo en su propósito de alcanzar este año una temporalidad del 8%, ya que el porcentaje de trabajadores con contratos temporales, en lugar de reducirse, ha aumentado en este periodo. Si en 2018 rondaba el 26%, ahora está en el 28%.

En el documento presentado este miércoles se recoge una implementación de la planificación plurianual y una visión estratégica de la OPE. Según Iceta, a partir de 2022, cada mes de enero se publicará el calendario de los procesos selectivos que se convocarán en el año, con la estimación del número de plazas, el inicio de las pruebas y duración.

Respecto al proceso de acceso al empleo público por oposición, el ministro quiere ir acortando de forma progresiva el número de ejercicios, unificando las pruebas compatibles o la realización de más de un ejercicio en un mismo día aunque sean eliminatorios.

Reforma legal contra la temporalidad abusiva

El ministro Iceta ha respondido también este miércoles sobre la reforma legal contra la temporalidad abusiva en la que trabaja el Gobierno. El Ministerio de Función Pública ya ha planteado a los sindicatos un primer borrador para modificar el Estatuto Básico del Empleado Público, al que ha tenido acceso elDiario.es. Se trata de un primer borrador, por lo que todavía puede sufrir muchos cambios en las negociaciones, que tendrán lugar en las próximas semanas. La idea de Iceta es presentar la reforma, pactada con sindicatos y otras Administraciones Públicas, en junio.

Entre los cambios más destacados de la propuesta figura que los interinos cesen, de manera automática, tras tres años en su puesto, como ha adelantado El Periódico. En caso de que las instituciones públicas no cubran una plaza tendrán que repartir la carga de trabajo entre el persona de la plantilla ya que durante un año no podrán contratar a personal eventual. Estos cambios que está estudiando el Ministerio de Función Pública no afectarían a los eventuales actuales que están trabajando en un organismo público.