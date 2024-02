Jóvenes endeudados en el país “antideudas” por culpa del “compra y págalo más tarde”

Alemania es un país a cuyo debate público perteneció la afirmación relativa a la endeudadísima Grecia de los tiempos de la crisis del euro: “Vended vuestras islas (…) ¡Y la Acrópolis también!”. Eso aconsejaba a gritos el diario Bild, el más leído de Alemania. Aquellos eran tiempos en los que los observadores internacionales creían aquello que acabaría comentando en 2015 la revista británica The Economist: “tal vez sea cierto que los alemanes equiparan la deuda a los pecados”.

En tiempos del canciller Olaf Scholz, la deuda ajena no es la que ocupa al Gobierno alemán. Lo hace más bien la propia deuda de Alemania. Así, en la coalición que dirige Scholz, compuesta por socialdemócratas, ecologistas y liberales, se ha debatido con cierta intensidad qué hacer con el “freno de la deuda”, una disposición anclada en la Constitución que impide al Ejecutivo teutón endeudarse más del 0,35% del PIB cada año. Este mecanismo se introdujo en 2009, en tiempos de la canciller Angela Merkel.

Mientras Scholz y su Ejecutivo deciden sobre la conveniencia de respetar el mecanismo cuando el país afronta un mal 2024 tras un recesivo 2023, en Alemania está creciendo el “pecado” de la deuda entre los jóvenes. Es lo que arrojan estudios como los que presenta cada año el grupo alemán Creditreform, firma que se dedica entre otras cosas al cobro de impagos.

Suyo es el “Atlas de las deudas”, un informe anual donde se observa que la categoría de personas con una edad de entre 18 y 30 años es la única en Alemania en la que crece el número de individuos con cuentas pendientes. En el último “Atlas” de Creditreform, presentado a finales del año pasado, se observaba un crecimiento del 6,7% de jóvenes con deudas.

El problema del endeudamiento juvenil alemán también se observa en la última edición del estudio “Juventud en Alemania”, con fecha de 2023, que elaboran los investigadores Simon Schnetzer, Kilian Hampel y Klaus Hurrelmann. Sus informes suelen considerarse una forma de tomarle el pulso a la sociedad germana. En dicho estudio se lee que “el 16% de los jóvenes de 14 a 29 años encuestados declararon tener deudas”.

Esas informaciones provienen de encuestas en las que a los participantes se les pregunta sobre multitud de temas, con lo que puede dudarse de las respuestas de los jóvenes endeudados. Sobre todo, habida cuenta de que “casi la mitad de la Generación Z ya ha experimentado el impago de facturas y ha recibido recordatorios por ello”, según indica un estudio de la Universidad de Ciencias Aplicada Fresnius, una cadena de centros académicos que tiene el foco puesto en ciencias económicas.

Deudas de hasta 100.000 euros

Roland Schlag se dedica a asesorar a personas con deudas en Cáritas Alemania. “El gran problema en el que vemos un crecimiento de casos de 'sobreendeudamiento' tiene lugar a través del 'compra ahora, paga después'”, explica Schlag a elDiario.es. Por “sobreendeudamiento” hay que entender, recuerda Schlag, la situación a la que se enfrenta a una persona que, una vez que paga todas sus facturas, no puede costearse sus necesidades básicas: comida, electricidad, calefacción, etcétera.

Por su trabajo como asesor sostiene que hay gente joven aún en Alemania que no da cuenta de su situación. “A nuestras asesorías suele venir gente con problemas de endeudamiento realmente enormes por deudas contraídas siendo jóvenes que no se resuelven”, expone este experto en mundo laboral y política social.

Entre la gente joven, las deudas de hasta 100.000 euros no son una excepción. “Es más habitual las deudas de 10.000 ó 15.000 euros, pero esto rápidamente se convierte en una espiral que puede acabar rápido en 30.000 ó 40.000 euros. Porque hay bancos que ofrecen acabar con una deuda con un nuevo crédito, y así es como se acaban formando cadenas de crédito”, plantea Schlag.

Pocos ingresos e inestable situación profesional

Ser joven implica habitualmente tener pocos ingresos y una inestable situación profesional, cuando no de desempleo. Esos son tres factores que explican en buena medida la situación de los jóvenes endeudados. Pero, según señala Schlag y documentos como el “Atlas de las deudas” de Creditreform, los hábitos de consumo también juegan un papel clave. A los jóvenes endeudados se les suele describir como “obsesionados con las marcas” y con una visión del “consumo como símbolo de estatus social”.

Ser nativos digitales tampoco es un factor que juegue en contra del endeudamiento. Para Creditreform, “una gran parte del aumento [de jóvenes endeudados] se debe al incremento de las ofertas 'compra ahora, paga después' por parte de proveedores de servicios de pago a través de internet”.

“Lo que pasa con este método de pago es que quien lo usa sí puede asumir pagar el plazo de una compra, pero luego, esta persona se olvida y el consumidor se mete en otra compra a plazos, y si esto pasa varias veces, se acumulan los plazos a pagar”, sostiene Schlag, desde Cáritas.

Schlag conviene en afirmar que en Alemania, pese a la “cultura antideudas” de la que han podido –y pueden– presumir algunos de sus políticos o medios de comunicación de cabecera, “hay una falta de formación financiera a nivel doméstico”.

“No hay una formación como tal, esto siempre se hace de forma puntual, en proyectos pequeños o iniciativas así. Habría que enseñar qué cuestan las cosas, con qué hay que llevar cuidado, cosas básicas que faltan a menudo en la gente”, apunta el experto de Cáritas.

Ese agujero formativo también es parte del drama que viven algunos de los jóvenes endeudados alemanes en un país en el que el nivel de desempleo juvenil –el de personas entre 15 y 29 años– está en apenas un 3,3%. Es un valor que está muy por debajo los niveles máximos, que son los de España (11,2%) y Grecia (10,6%), según recoge Eurostat.

No obstante, esos niveles de empleo en jóvenes no impiden que en Alemania preocupen los endeudados de menor edad. En Alemania, se estima que las deudas de todas personas privadas representaban unos 174.000 millones de euros en 2023. En realidad, no sólo los jóvenes alemanes “pecan” con la deuda.