Mapfre ficha como consejero al expresidente del Tribunal Constitucional González-Trevijano

Mafpre, la mayor aseguradora española, ha fichado como consejero de dos filiales a Pedro González-Trevijano, expresidente del Tribunal Constitucional. Según avanza El Confidencial, la aseguradora, única de este sector que cotiza en el Ibex 35, va a nombrar consejero de la filial Mapfre y de la sociedad del negocio de vida a González-Trevijano, presidente del Constitucional hasta enero y ex rector de la Universidad Rey Juan Carlos.

El grupo Mapfre ha sido noticia en los últimos días tras unas duras declaraciones de su presidente, Antonio Huertas, que el viernes arremetió con los pactos de gobierno de Pedro Sánchez, que aseguró pretenden “llevarnos al ignominioso” concepto de la “España multinivel”.

“No podemos dejar que nos sigan condenando, desenganchando e insultando. El desequilibrio territorial se va a agrandar con los pactos de Gobierno con los independentistas y la extrema izquierda que pretenden llevarnos a que haya españoles de primera y de segunda. Me rebelo contra eso”, dijo Huertas en un acto organizado por el diario Hoy.

Con la incorporación de González-Trevijano, Mapfre sigue pescando consejeros en el mundo judicial. En 2013 el grupo nombró consejera a Catalina Miñarro, actual vicepresidenta de la aseguradora. Miñarro, luego fichada también por ACS y por el Real Madrid, era entonces abogada del Estado en la Audiencia Nacional, un puesto que compatibilizó durante un tiempo con su asiento en el consejo de Mapfre.

En su filial internacional, Mapfre tiene como consejero desde 2019 al ex diputado y expresidente de Unió, Josep Antoni Duran i Lleida, y en 2022 fichó también para esa filial al ex ministro del PP Josep Piqué, recientemente fallecido. Otras personas del poder político que han pasado por el consejo de Mapfre son el exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato o el ex diputado de IU en Madrid José Antonio Moral Santín, ambos por la relación que entonces tenía Caja Madrid en la aseguradora.