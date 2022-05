La reforma laboral y la exigencia de subidas salariales marcan este Primero de Mayo

Celebración y reivindicación. El día grande de los trabajadores y trabajadoras vuelve a las calles sin restricciones por la pandemia. Este Primero de Mayo, jornada festiva y reivindicativa de los derechos laborales a nivel internacional, la gran mayoría de sindicatos han centrado sus reclamaciones en las subidas de salarios. Los mayoritarios, CCOO y UGT, han destacado también los avances conseguidos en recuperación de derechos en la reforma laboral, los ERTE, el salario mínimo y otros acuerdos del diálogo social.

Los sindicatos y los empresarios encallan en los salarios tras haber alcanzado multitud de acuerdos

Saber más

“Creo que no hay ningún Primero de Mayo con tantos derechos conquistados”, ha celebrado Pepe Álvarez, secretario general de UGT, en la manifestación de Madrid. El líder de CCOO, Unai Sordo, ha reivindicado los esfuerzos del diálogo social para alcanzar una salida social a la crisis de la pandemia y ha advertido de que “es lo contrario de lo que vemos ahora”. Sordo ha denunciado que “la crisis y la incertidumbre por la guerra en Ucrania no la pueden pagar los trabajadores y trabajadoras” y ha avisado a los empresarios de una “movilización creciente” en la negociación de los convenios colectivos si perdura “el bloqueo patronal”.

En un escenario de precios disparados, por los precios desorbitados de la energía pero que ya se han contagiado a muchos otros artículos, los avances de los sueldos (si los hay) se están quedando muy atrás. El resultado: un empobrecimiento de las personas trabajadoras, que asfixia a millones de ellas que ya llegaban justas a fin de mes.

Los sindicatos mayoritarios, CCOO y UGT, han marchado por las calles del país con el lema 'La Solución. Subir salarios, contener precios, más igualdad'. El sindicato USO también reivindica “subir los salarios es la única salida a la crisis” y CSIF, organización con bastante peso en las administraciones públicas, se ha dirigido este Primero de Mayo a garantizar el poder adquisitivo de los trabajadores, pero también a que no haya “recortes” en los servicios públicos ante las dificultades económicas por la guerra en Ucrania. Por su parte, las organizaciones anarcosindicalistas CNT y CGT destacan evitar el empobrecimiento de la clase trabajadora y la necesidad de “conquistas sociales” ante el “fiasco” de la reforma laboral, respectivamente.

La actual situación inflacionista, que empeoró debido a la guerra de Ucrania, es un reto para la economía del país y hace mella en millones de hogares en un país como España, de elevada pobreza y con muchos hogares precarios. “Cuando no tienes de sobra, estas cosas se notan mucho más”, apunta a elDiario.es Estefanía, una joven trabajadora con dos hijos y su pareja en paro. Estefanía e Isabel destacan en este reportaje cómo tener un trabajo no te garantiza en muchas ocasiones para llegar a fin de mes. “Psicológicamente, afecta. Te da rabia porque estás trabajando y tienes derecho a vivir como los demás, pero no te dejan”, apunta Isabel.

Primero de Mayo con la reforma laboral aprobada

Este 1 de Mayo se celebra con la reforma laboral del Gobierno de coalición ya aprobada y desplegando sus efectos. Con un auge del trabajo indefinido sin precedentes y con la derogación de algunos elementos de la reforma del PP de 2012, como la prevalencia del convenio de empresa sobre el sectorial, que lastró los salarios y empeoró las condiciones laborales en muchas compañías durante años.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, presente en la manifestación, ha subrayado que “por primera vez podemos decir que salimos de una crisis mejorando la vida de la gente”, en referencia a la pandemia. En el mismo sentido se ha pronunciado la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, que ha criticado a la derecha por “votar en contra” de estos derechos. “Esto es posible cuando luchamos, trabajamos juntos y peleamos”; ha dicho Rodríguez.

Yolanda Díaz ha anunciado que en los próximos días se convocará la mesa de expertos para la elaboración del Estatuto de los Trabajadores “del siglo XXI”, uno de los compromisos electorales de la coalición de gobierno. Este revisará otras cuestiones de la legislación laboral más allá de las abordadas en la reforma aprobada a final de 2021.

Aviso a las resistencias patronales

Los sindicatos se han centrado además este Primero de Mayo en los salarios ante las resistencias de los empresarios. CCOO y UGT, como organizaciones mayoritarias, negocian con las patronales CEOE y Cepyme el acuerdo estatal para la negociación colectiva (el llamado AENC), pero ha encallado p y or el debate salarial. Tras multitud de acuerdos en el diálogo social en los últimos años, en la negociación tripartita que incluye al Gobierno, los agentes sociales están bloqueados en la discusión sobre los salarios. “No vamos a transigir”, ha advertido Unai Sordo sobre las subidas de salarios.

Los sindicatos exigen que, pese a que ahora puedan acordarse subidas más moderadas, se garantice el poder adquisitivo de los trabajadores con cláusulas de revisión salarial. Cláusulas que deberían ir ajustando los incrementos a la evolución de los precios al fin al de este año y en los dos siguientes. Los empresarios rechazan en redondo ligar los salarios a la evolución de los precios e insisten en el riesgo inflacionista que puede suponer este paso.

En el actual contexto, los economistas advierten del riesgo de que el auge de los precios de la energía que ha disparado la inflación se contagie a otros elementos de la economía, generando bucles inflacionistas. A estas advertencias se aferran los empresarios para negar los aumentos salariales según los precios, pero los sindicatos advierten de que este alza ya se está plasmando en muchos otros precios, de manera que las empresas están aumentando sus ingresos, y rechacen que se deje atrás a los trabajadores.