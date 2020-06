La mayoría de las empleadas de hogar sigue pendiente de cobrar el subsidio extraordinario de desempleo

La mayoría de empleadas del hogar aún están a la espera de cobrar el subsidio extraordinario de paro creado por el Gobierno a propósito de la crisis del coronavirus, que estalló el pasado marzo. De momento, el Servicio Público de Empleo (SEPE) ha recibido 27.815 solicitudes de este subsidio aprobado para las empleadas de hogar que han perdido su empleo o han visto reducido su trabajo por la COVID-19.

El secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, ha explicado en la rueda de prensa sobre las cifras del paro y afiliación de mayo que ya se están "empezando a reconocer" estas nuevas prestaciones para empleadas del hogar y ha reconocido que "la mayoría" están en vías de recibir la ayuda.

Pérez Rey ha apuntado que el Ministerio de Trabajo no tiene la cifra concreta de las empleadas que han cobrado ya el subsidio porque algunas de ellas han podido beneficiarse del acuerdo con los bancos para que las entidades bancarias anticipen el abono de prestaciones, pero ha apuntado que no tienen los datos al respecto.

El secretario de Estado no ha informado del número de solicitudes que ya ha aprobado el SEPE, más allá de que se haya producido su abono o no. Joaquín Pérez Rey ha apuntado que el retraso en el pago de estas ayudas, que fueron aprobadas en Consejo de Ministros el 31 de marzo, se debe a la creación del sistema de gestión del subsidio, que no existía.

Las empleadas del hogar, así como los trabajadores temporales para los que también se creó un subsidio extraordinario por la pandemia, no pudieron solicitar las prestaciones hasta un mes más tarde, a partir del martes 5 de mayo, cuando se publicaron las resoluciones con los procedimientos para la solicitud.

Joaquín Pérez Rey ha explicado también que el número de solicitudes del subsidio para trabajadores temporales ronda las 5.000 (4.911 peticiones), aunque tampoco ha precisado cuántas han sido ya reconocidas por las oficinas públicas de empleo.

Primer subsidio de paro

La aprobación de este subsidio extraordinario permitirá a las empleadas del hogar cobrar por primera vez una ayuda de paro, ya que en la actualidad estas trabajadoras son las únicas que no tiene derecho a la protección por desempleo.

El subsidio, del 70% de su base reguladora, es compatible con otras actividades siempre que no se supere el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) de 950 euros mensuales y se cobrará durante todo el tiempo que dure la medida.

En mayo había 374.675 personas afiliadas al sistema especial de empleadas del hogar, unas 20.000 menos que en febrero (394.171). Diferentes colectivos de empleadas del hogar han recordado en esta emergencia que este sector tiene a gran parte de sus trabajadoras en la economía sumergida, en ocasiones porque no tienen permiso de residencia o trabajo. Estas mujeres no tienen acceso a la ayuda de paro.