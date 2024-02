Planas y las organizaciones agrarias no llegan a un acuerdo para sellar la protesta del campo: “Nos hemos dado una pausa”

Tercera reunión del ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, y las principales organizaciones agrarias. Tercer encuentro en menos de un mes en plenas protestas del campo con la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) y la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja), las mismas que el lunes convocaron una marcha por el centro de Madrid. Y tercer cara a cara sin acuerdo.

“El espíritu es un compás de espera”, ha reconocido Planas. “Nos hemos dado una pausa para reflexionar”, ha añadido. Esa pausa durará una semana, cuando volverán a reunirse. Mientras tanto, ha adelantado, habrá encuentros a nivel técnico.

No es que no se hayan dado pasos, ha matizado, pero no suficientes para hablar de un acuerdo. “Se han producido avances importantes. Estamos trabajando”, pasos que “dan respuesta a las movilizaciones de las últimas semanas”. Labase de la negociación son las 18 medidas que Agricultura propuso a las mismas organizaciones hace dos semanas.

Una de ellas, la simplificación de la aplicación de la Política Agrícola Común (PAC), sobre todo para los pequeños agricultores, también la puesta en marcha de 'cláusulas espejo', para que las importaciones de productos a la Unión Europea tengan que cumplir las mismas condiciones que en el mercado interior.

Planas ha asegurado que ha querido “transmitir la visión de la reunión en Bruselas” del pasado lunes. “Creo que la Comisión ha dado un paso al frente, ha dado pasos en la simplificación” y en “la Directiva de prácticas comerciales desleales que van en buen sentido”, porque sería trasladar a Europa la Ley de la Cadena española. “Pedimos resultados concretos y el documento presentado por la Comisión permite trabajar en sentido positivo también en España”, ha indicado, donde ve márgen de actuación a pesar de que las elecciones europeas sean en junio.

Además, el próximo lunes también habrá una reunión del Ministerio con las Comunidades Autónomas, de seguimiento de la PAC.

“No se ha concretado lo que nosotros estamos demandando”, ha asegurado el presidente de Asaja, Pedro Barato. “Hay avances, pero no en el seguro agrario que queda para 2025, sí en fiscalidad”, en materia de módulos. “Hemos hablado de un plan de choque”, ha indicado, para productos como los cereales “que están en caída libre” cuando “los costes se han multiplicado”. Barato también ha pedido la intervención en las reuniones de otros ministerios, como el de Transición Energética. “Hay que actuar como Italia, que ha prohibido la carne sintética”.