Planas propone 18 medidas para frenar la crisis del campo pero los agricultores mantienen las protestas

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha presentado un paquete de 18 medidas a las organizaciones agrarias (UPA, COAG y Asaja) para tratar de frenar las protestas del campo. No es un acuerdo. Es un punto y seguido. Planas emplaza a las reuniones que están previstas para las próximas semanas, como el Consejo europeo de ministros de Agricultura del 26 de febrero, para continuar después los encuentros con el sector, aunque mientras tanto habrá otros de carácter técnico.

La reunión entre el Ejecutivo y las principales organizaciones agrarias se ha producido después de una tensa jornada de protestas, con la primera tractorada por el centro de Madrid desde que comenzaron las movilizaciones. Planas ha enmarcado la reunión en los encuentros habituales entre Ministerio y campo y ha señalado que “sectores extremistas” han intentado aprovechar las protestas. “Quiero poner en valor el papel de las organizaciones para poder conseguir avances concretos”, ha señalado.

“Los temas que tenemos [sobre la mesa] afectan tanto a la Unión Europea, al Gobierno de España y a las comunidades autónomas”. Y, en este contexto, ha adelantado que “el próximo lunes me reuniré con las comunidades”, al margen del encuentro en Bruselas de la siguiente semana.

Avances y propuestas, pero sin acuerdo

“La reunión ha sido positiva. Hemos conseguido avanzar. Hemos presentado un paquete de 18 puntos” sobre “las preocupaciones fundamentales” de las organizaciones agrarias. “Pensamos continuar trabajando durante la semana que viene, tenemos que esperar al Consejo del día 26 para poder concluir este diálogo”.

Entre las medidas, la Ley de la Cadena. En las horas previas al encuentro, Planas ya se había mostrado conciliador con las peticiones del campo. El miércoles confirmó que el Ministerio va a reforzar la Ley de la Cadena Alimentaria, como adelantó hace unos días el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante una Sesión de Control en el Congreso de los Diputados. “Hemos propuesto una Agencia Estatal de Información y Control Alimentario para aumentar la capacidad actual de inspección”, ha prometido.

Esa legislación entró en vigor hace algo más de un año, para dar más estabilidad en las relaciones comerciales que las empresas sellan con los agricultores y ganaderos, y conlleva inspecciones y sanciones para quien se salte la ley. Unas multas que no llegan a 200 durante estos 15 meses y se quedan, en total, en algo más de 641.000 euros. Una cifra insuficiente para los actores del campo, porque no disuade de cometer irregularidades. En este sentido, ha pedido la actuación conjunta de las comunidades, incluidas las gobernadas por el PP y Vox, partidos que votaron en contra de la Ley de la Cadena.

Este refuerzo pasa por poner al día de los planes de inspección de la futura Agencia Estatal, “para que podamos identificar los sectores, donde preferentemente hay que hacer inspecciones de oficio”. Además, se publicarán los totales de sanciones graves y muy graves. “He oído que las sanciones no son relevantes, pero son casos concretos. He comprendido el mensaje. Estamos dispuestos y es legal, si una empresa o una persona lleva a cabo varias infracciones muy graves se puede publicar y puede ser muy pedagógico”. Sobre cómo tienen que cambiar las sanciones “nada está excluido, pero tiene que estar muy pensado”, ha justificado y que “siempre hay que proteger al eslabón más débil. Si las multas no son suficientes, habrá que revisarlas”.

Sobre la futura Agencia Estatal de Información y Control Alimentario tendrá más capacidad y presupuesto para investigar, pero Planas también reclama que las organizaciones agrarias denuncien cuando vean irregularidades. “La Ley funciona pero hay que mejorar la aplicación”, ha asumido.

Menos burocracia

El segundo bloque de medidas propuestas va ligado a la simplificación, a menos burocracia. “Será el punto monográfico del próximo día 26 en Bruselas”, ha adelantado el ministro. Y se proponen cambios de la PAC, en lo relativo a la rotación de cultivos, en la simplificación de la carga administrativa, como la exigencia de incluir fotos geolocalizadas o que los pequeños agricultores tengan una menor carga de papeleo.

Hay cuestiones más técnicas como la reducción de la gama de ecoesquemas. “España va a ser capaz de ejecutar este año el 100% de los fondos de los ecoesquemas y otros países no”, ha indicado Planas. En cuanto al conocido como “cuaderno digital”, que obliga a los agricultores a registrar su actividad con dispositivos móviles, ha asegurado que es “fundamental, pero es visto con preocupación porque se ve con dificultad. Estamos de acuerdo en que puede ser voluntario, pero incentivaremos su puesta en marcha”.

Acuerdos de libre comercio

“Nos comprometemos a defender en todos los foros el principio de reciprocidad”, las cláusulas espejo, “lo que está prohibido aquí no puede importarse”. “Fui el primero en proponer cláusulas espejo. Francia también lo ha respaldado, pero aún no tenemos mayoría, aunque tenemos el respaldo del Parlamento europeo. Queremos que sea una realidad y que las orientaciones de la Organización Mundial del Comercio (OMC) también lo hagan posible”, ha asegurado.

Se instará a la UE a una mejor actuación en materia aduanera, reorganizar la inspección en frontera en España, para mejorar los controles. Y cuando sea necesario un permiso para sustancias que no estén autorizadas en la UE y la Comisión Europea no se haya pronunciado aún, España lo hará.

Además, ha prometido reforzar el plan de seguros agrarios, en más de 284 millones de euros en 2024, en función de las circunstancias climáticas. “Hemos hecho un esfuerzo con pequeños y con jóvenes agricultores y nos comprometemos a mantener ese apoyo”. Planas ha indicado que se mantendrán las ayudas fiscales al gasóleo agrícola -algo que ya había indicado en otras ocasiones- y ampliar el respaldo a las explotaciones ganaderas extensivas.

“Gobierno y comunidades nos tenemos que poner de acuerdo para reforzar la incorporación de jóvenes, con las políticas europea y convocar una conferencia sectorial específica sobre esta materia”, ha concluido.

Las movilizaciones siguen

Las organizaciones agrarias ven de forma positiva la reunión y las propuestas, pero no son suficientes para poner freno a las movilizaciones.

El presidente de Asaja, Pedro Barato, ha asegurado que siguen convocadas y ha instado a que en las reuniones con el sector también estén otros ministerios, como el de Transición Ecológica y a que el presidente del Gobierno también eche una mano en la coordinación.

Miguel Padilla, secretario general de COAG, ha indicado que la reunión es un “paso adelante”. “Cosas que antes no se podían hacer, ahora son viables”, ha destacado. Por ejemplo, en la capacidad de mejorar la Ley de la Cadena o la simplificación de la burocracia, “pero tiene que haber más”.

Montse Cortiñas, vicesecretaria de organización de UPA, ha recalcado que lo que se han presentado “son avances” que hay que concretar. “No podemos dejar de pelear, con las manifestaciones y la negociación”, también por el papel que tienen las comunidades autónomas. Ven bien el refuerzo de la Ley de la Cadena, con más fondos y más personal para las inspecciones. “Falta reforzar la negociación colectiva, porque los agricultoreses estamos muy dispersos”. En la simplificación administrativa, “el ministro tiene que apretar a la Comisión Europea”, ha instado. “Y es urgente hablar de ganadería, de concentración y de cierres. Hay que analizarlo”. “Nos quedan muchos flecos pero el ministro ha escuchado el mensaje”, ha resumido Cortiñas.