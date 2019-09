Las plataformas como Glovo y Deliveroo se ahorran 168 millones de euros al año en salarios y cotizaciones, según UGT

Qué ventaja económica hay detrás del modelo de autónomos de las plataformas digitales de reparto Glovo y Deliveroo. Es la pregunta que trata de responder UGT en un informe sobre el negocio en estas compañías, en el que a través de varias estimaciones –dada la falta de información– pone cifras a este "ahorro" que hacen las compañías con esta política laboral que consideran fraudulenta: hasta 92 millones al año en salarios a los repartidores y hasta 76 millones de euros anuales a las arcas públicas de la Seguridad Social.

En la presentación del estudio, Gonzalo Pino, secretario de Política Sindical de UGT, y Rubén Ranz, Coordinador de Turespuestasindical.es, han reiterado la postura del sindicato sobre el modelo de mensajeros autónomos de estas plataformas (Glovo, Deliveroo, Uber Eats y Stuart).

UGT considera, como ya lo ha dicho en numerosas actas la Inspección de Trabajo y han concluido varios juzgados, que los repartidores o riders deberían estar contratados como asalariados por las empresas y que, en la actualidad, son "falsos autónomos". Ranz ha subrayado "la involución clara en derechos sociales" que supone este modelo de negocio, con desprotección de los mensajeros en caso de accidentes o pérdida de empleo, así como una precariedad basada en menores salarios e inestabilidad laboral.

El informe de la organización sindical trata de poner números a lo que las plataformas dejan de pagar gracias al modelo de autónomos. En total, 168 millones de euros al año en salarios y en cotizaciones sociales a la Seguridad Social.

92 millones "ahorrados" en salarios

¿Cómo calcula el sindicato estos datos? En primer lugar, el estudio toma como referencia el número de repartidores que la patronal de las plataformas (Adigital) ofrece para 2018: 14.337 personas. Los cálculos se realizan imaginando que esa cantidad de repartidores se mantiene inamovible a lo largo de un año. Gonzalo Pino ha puntualizado que este número es muy conservador, ya que el sindicato considera que "seguramente pueda haber más del doble de lo que plantea Adigital".

En segundo lugar, el informe calcula lo que tendrían que pagar las plataformas en salarios por esos 14.337 trabajadores si estuvieran en plantilla. Si el salario de estas personas fuera el ponderado de los convenios de hostelería de las provincias más pobladas, 1.435,8 euros brutos por persona en 12 mensualidades, las plataformas desembolsarían un total de 247 millones de euros por todos sus empleados.

A esta cantidad, el estudio le resta lo que en la actualidad calcula que gastan aproximadamente las empresas en pagar las facturas de los riders autónomos por su trabajo, 154,8 millones de euros al año.

Tras una encuesta de UGT, con respuestas de 54 repartidores (también llamados riders), "se asume que cada repartidor aproximadamente obtiene, bajo el modelo vigente en las plataformas digitales de reparto, unos ingresos brutos mensuales equivalentes al SMI".

Así, lo que se ahorran estas empresas en materia de salarios (247-154,8) alcanzan esos 92,2 millones de euros anuales, sostiene el sindicato.

76 millones que deberían pagar a la Seguridad Social

Y, en tercer lugar, UGT pone sobre el foco el "gasto cero" que estas empresas tienen a día de hoy con la Seguridad Social por todos estos repartidores que cumplen con los pedidos, ya que los propios mensajeros son los que asumen el pago de las cotizaciones a la Seguridad Social.

Dado ese salario de 1.435,8 euros mensuales brutos por persona (17.229,93 euros al año), las cotizaciones sociales estimadas parten de que los contratos fueran temporales, con cuotas algo superiores a los contratos indefinidos, "pero también parecen las más verosímilmente utilizables por el sector", sostiene el estudio.

La cotización a la Seguridad Social por los más de 14.000 trabajadores sería de "92,6 millones de euros anuales, de los cuales 76,8 millones procederían de las empresas y 15,8 millones de los trabajadores".

¿Cuántos fondos está perdiendo en la actualidad la Seguridad Social, según UGT? El informe destaca la complejidad de conocer este dato por la falta de información de cuántos repartidores pagan la tarifa plana (60 euros), alguna tarifa rebajada tras pasar por esta cotización reducida u otra aportación (que puede ser la cuota mínima u otra mayor, a elección de los mensajeros).

Aun así, el informe realiza algunos cálculos. Las cotizaciones "estarían entre 41 millones de euros –si el porcentaje de trabajadores con tarifa plana es del 20%– o de 18,0 millones –si dicho porcentaje ascendiese al 80%–. Todas a cargo de los trabajadores". En el escenario de mayor contribución, el de 41 millones, la pérdida de la Seguridad Social sería de 51,6 millones al año.

Gonzalo Pino ha pedido al próximo Gobierno –"cuando tengamos uno"– que no siga a "los lobbies" que demandan una nueva categoría de trabajador autónomo para estos mensajeros, ya que en opinión del sindicato se adaptan a la legislación laboral. "No hace falta ninguna figura contractual más. Lo que pretenden estas plataformas es tener a su disposición a las personas para sacarles lo máximo posible y, una vez que no son útiles, las desechan".

Pino también ha reclamado que el próximo Ejecutivo evalúe la fórmula de la tarifa plana para los autónomos, "para qué sirve y para qué se está utilizando en realidad". El sindicato considera que esta figura de cotización reducida da alas a este modelo de negocio, "contribuye a que ese tipo de trabajo se pueda mantener", ha lamentado.